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    M1 Kliniken AG: Starkes Wachstum bei EBIT (+29%) und Gewinn (+40%) 2025

    M1 Kliniken AG setzt ihren Wachstumskurs fort: 2025 glänzt der Konzern mit deutlichen Ergebnissteigerungen, starkem Beauty-Segment und klaren Expansionsplänen bis 2029.

    M1 Kliniken AG: Starkes Wachstum bei EBIT (+29%) und Gewinn (+40%) 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Die M1 Kliniken AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %)
    • Der Konzernumsatz stieg um 7,4 % auf 364,3 Mio. EUR, das EBITDA um 23,6 % auf 39,4 Mio. EUR
    • Das Beauty-Segment erreichte erstmals einen Umsatz von über 100 Mio. EUR (+11,2 %) und steigerte das EBIT um 41,5 % auf 28,3 Mio. EUR
    • Das Handelssegment wuchs um 6,0 % auf 262,3 Mio. EUR, das EBIT lag jedoch leicht unter Vorjahr bei 6,2 Mio. EUR
    • Der Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH wurde zum 31. Januar 2026 erfolgreich abgeschlossen, was die strategische Position der M1 Kliniken AG stärkt
    • Für die Zukunft plant die M1 Kliniken AG die Expansion national und international, mit Ziel, bis 2029 im Beauty-Segment einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei mindestens 20 % EBIT-Marge zu erreichen

    Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,67 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,180EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.


    M1 Kliniken

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