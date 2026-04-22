Diese Meme-Aktie knallt jetzt 130 Prozent hoch! Heißer Zocker-Sommer voraus?

Nach der Ankündigung eines eigenen KI-Schwenks und der Umbenennung von Myseum in Myseum AI legte die Aktie des Social-Networking-Unternehmens innerhalb von 5 Tagen um 130 Prozent zu. Laut Firmenwebsite hat das börsennotierte US-Start-up zehn Mitarbeiter.

Mit seinem wilden KI-Schwenk hat Allbirds bereits für Furore gesorgt. Doch laut Vanda Research könnte das erst der Anfang sein. Denn während die frühere Sneaker-Firma nach ihrer angekündigten Neuausrichtung zur KI-Infrastruktur zeitweise um das Fünffache stieg, rückte wenig später schon der nächste Name ins Meme-Stock-Rampenlicht: Myseum AI .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Vanda Research ist das kein Zufall, sondern ein mögliches Frühsignal für eine neue Meme-Stock-Welle. Nach dem Ende der US-Steuersaison und mit einem geringeren Fokus auf den Nahost-Konflikt könnten sich viele Privatanleger wieder stärker dem Aktienmarkt und ihren Steuererstattungen widmen, wie Reuters berichtet.

Genau dort wittern Strategen den Stoff für den nächsten Zocker-Sommer. Denn es geht längst nicht nur um Allbirds und Myseum AI. Laut Vanda greifen Kleinanleger auch bei alten Favoriten wie Tesla, Palantir Technologies und dem Quantencomputing-Unternehmen IonQ wieder beherzt zu. Das sind die Namen, die in den sozialen Netzwerken besonders schnell Fantasie entfachen – und die Angst, eine Rallye zu verpassen.

Doch der Hype hat eine gefährliche Kehrseite. Meme-Aktien liefern zwar oft spektakuläre Kurssprünge, können diese Niveaus aber selten halten. Reuters verweist auf Opendoor Technologies und Beyond Meat: Beide waren zeitweise heiße Meme-Wetten, notieren inzwischen aber deutlich unter ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs. Auch Allbirds zeigte bereits, wie brutal diese Dynamik sein kann. Nach dem Kursexplosions-Tag sackte die Aktie am Donnerstag wieder um fast 36 Prozent ab.

Das heißt unterm Strich: Die nächste Meme-Saison hat möglicherweise tatsächlich begonnen. Wer jetzt aber blind hinterherspringt, setzt nicht auf Fundamentaldaten, sondern auf pure Spekulation. Bei Meme-Aktien gilt nämlich: Den Letzten fressen die Hunde.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



