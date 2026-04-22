🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllbirds Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Allbirds Registered (A)

    Nicht Allbirds

    1805 Aufrufe 1805 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Meme-Aktie knallt jetzt 130 Prozent hoch! Heißer Zocker-Sommer voraus?

    Nach Allbirds zieht plötzlich der nächste Zockerliebling an. Myseum AI springt nach einem KI-Schwenk um 130 Prozent. Vanda Research erkennt erste Anzeichen für einen neuen Meme-Stock-Sommer.

    Nicht Allbirds - Diese Meme-Aktie knallt jetzt 130 Prozent hoch! Heißer Zocker-Sommer voraus?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Mit seinem wilden KI-Schwenk hat Allbirds bereits für Furore gesorgt. Doch laut Vanda Research könnte das erst der Anfang sein. Denn während die frühere Sneaker-Firma nach ihrer angekündigten Neuausrichtung zur KI-Infrastruktur zeitweise um das Fünffache stieg, rückte wenig später schon der nächste Name ins Meme-Stock-Rampenlicht: Myseum AI.

    Nach der Ankündigung eines eigenen KI-Schwenks und der Umbenennung von Myseum in Myseum AI legte die Aktie des Social-Networking-Unternehmens innerhalb von 5 Tagen um 130 Prozent zu. Laut Firmenwebsite hat das börsennotierte US-Start-up zehn Mitarbeiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    446,71€
    Basispreis
    5,10
    Ask
    × 6,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    331,99€
    Basispreis
    5,01
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Myseum.AI

    -1,45 %
    +132,88 %
    +103,59 %
    +82,80 %
    +47,19 %
    -62,22 %
    -95,03 %
    ISIN:US23816M2061WKN:A3EVY6
    Myseum.AI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Für Vanda Research ist das kein Zufall, sondern ein mögliches Frühsignal für eine neue Meme-Stock-Welle. Nach dem Ende der US-Steuersaison und mit einem geringeren Fokus auf den Nahost-Konflikt könnten sich viele Privatanleger wieder stärker dem Aktienmarkt und ihren Steuererstattungen widmen, wie Reuters berichtet.

    Genau dort wittern Strategen den Stoff für den nächsten Zocker-Sommer. Denn es geht längst nicht nur um Allbirds und Myseum AI. Laut Vanda greifen Kleinanleger auch bei alten Favoriten wie Tesla, Palantir Technologies und dem Quantencomputing-Unternehmen IonQ wieder beherzt zu. Das sind die Namen, die in den sozialen Netzwerken besonders schnell Fantasie entfachen – und die Angst, eine Rallye zu verpassen.

    Doch der Hype hat eine gefährliche Kehrseite. Meme-Aktien liefern zwar oft spektakuläre Kurssprünge, können diese Niveaus aber selten halten. Reuters verweist auf Opendoor Technologies und Beyond Meat: Beide waren zeitweise heiße Meme-Wetten, notieren inzwischen aber deutlich unter ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs. Auch Allbirds zeigte bereits, wie brutal diese Dynamik sein kann. Nach dem Kursexplosions-Tag sackte die Aktie am Donnerstag wieder um fast 36 Prozent ab.

    Das heißt unterm Strich: Die nächste Meme-Saison hat möglicherweise tatsächlich begonnen. Wer jetzt aber blind hinterherspringt, setzt nicht auf Fundamentaldaten, sondern auf pure Spekulation. Bei Meme-Aktien gilt nämlich: Den Letzten fressen die Hunde.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nicht Allbirds Diese Meme-Aktie knallt jetzt 130 Prozent hoch! Heißer Zocker-Sommer voraus? Nach Allbirds zieht plötzlich der nächste Zockerliebling an. Myseum AI springt nach einem KI-Schwenk um 130 Prozent. Vanda Research erkennt erste Anzeichen für einen neuen Meme-Stock-Sommer.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     