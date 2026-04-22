FCR Immobilien AG: Positives Geschäft 2025 bestätigt – geprüfte Zahlen
Die testierten Zahlen 2025 unterstreichen die erfolgreiche Entwicklung: steigende Mieterträge, solide Kennzahlen und eine klare Kapitalmarktstrategie prägen das Geschäftsjahr.
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- Testierte Jahres‑ und Konzernzahlen 2025 bestätigen positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens.
- Mieterlöse 30,5 Mio. €, Gesamtumsatz 36,1 Mio. € (2025).
- Ergebnis vor Steuern (EBT) 6,9 Mio. €, FFO 7,4 Mio. €, Net Asset Value (NAV) 164,8 Mio. €.
- Operative Kennzahlen: Vermietungsquote 94,6 % und WAULT (durchschnittliche Restlaufzeit) 5,9 Jahre.
- Vorstand/Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,35 € je Aktie vor; zusätzlich geplantes Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalmarktstrategie.
- Portfolio: über 80 Objekte, annualisierte Ist‑Netto‑Miete >31 Mio. €, Fokus auf Einkaufs‑/Fachmarktzentren an Sekundärstandorten; Einsatz einer inhouse KI‑basierten Software zur Portfolio‑Optimierung.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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