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    Kapitalerhöhung abgeschlossen

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    Mutares sichert frisches Kapital für US-Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Kapitalerhöhung mit 3,2 Mio Aktien zu 24,50 €
    • 96 Prozent gezeichnet plus 1,1 Mio bei Investoren
    • 105 Mio Erlös für Ausbau in Nordamerika durch Zukäufe
    Kapitalerhöhung abgeschlossen - Mutares sichert frisches Kapital für US-Wachstum
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat ihre geplante Kapitalerhöhung abgeschlossen. Zwischen dem 8. und 21. April wurden knapp 3,2 Millionen neue Aktien zu je 24,50 Euro angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Davon seien 96 Prozent gezeichnet worden. Zuvor hatte Mutares zudem bereits knapp 1,1 Millionen Aktien bei institutionellen Anleger platziert. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung lag bei 105 Millionen Euro. Damit will Mutares vor allem das Geschäft in Nordamerika durch Zukäufe ausbauen.

    Die Anfang April angekündigte Kapitalerhöhung hatte die Mutares-Anleger ziemlich verschreckt. Die Aktie rutschte nach Bekanntwerden der Nachricht zeitweise prozentual zweistellig ab. Ein in den Folgetagen unternommener Erholungsversuch verstetigte sich nicht. Stattdessen schloss die Aktie am Dienstagabend bei 24,65 Euro und damit nur knapp über dem Platzierungspreis./lew/nas

    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (22. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 569,58 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +45,96 %/+85,40 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte Kapitalerhöhung – Timing vor dem Geschäftsbericht 2025 und Ausgabepreis rund 20% unter Vorwochenmittel – sowie mögliche Dividendensignale zur Abfederung. Diskussionen betreffen Verwässerungs- und Verkaufsdruck bei Einbuchung, gestiegene Short-Positionen (~0,5% publiziert), fundamentale Chancen durch Exits versus Finanzierungsrisiko, technische Unterstützung um €24,50 und ausstehende Consent-Fee-Zahlungen bei Anleihen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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