Mutares sichert frisches Kapital für US-Wachstum

Dieses auf Youtube veröffentlichte Laumann-Interview (https://www.youtube.com/watch?v=r-j6x0DV5P8&t=23s ) zeigt wie unter einem Brennglas, wie es um Mutares, dessen CIO und das kommunikative Umfeld der Firma bestellt ist.





Geführt wurde das Interview am Samstag, 22. März 2025, mitten im Steyr-Hype, der von Mutares genutzt wurde, um sich von größeren Aktienbeständen seiner Tochterfirma zu trennen. Der Steyr-Kurs schnellte zuvor im Verlauf von einem guten Monat von knapp über 14 € auf in der Spitze über 400 € am Montag, 17. März 2025, nach oben. Am Dienstag, 18. März, gab Mutares bekannt ( , mitten im Steyr-Hype, der von Mutares genutzt wurde, um sich von größeren Aktienbeständen seiner Tochterfirma zu trennen. Der Steyr-Kurs schnellte zuvor im Verlauf von einem guten Monat von knapp über 14 € auf in der Spitze über 400 € am Montag,, nach oben. Am Dienstag,, gab Mutares bekannt ( https://mutares.com/veroffentlichung-einer-insiderinformatio… ), die nach dem Steyr-Börsengang vereinbarte Lock-Up-Frist außer Kraft zu setzen, und am Markt zu verkaufen.





Anschließend wurden Steyr-Aktien zu teilweise über 300 €/Stück abgesetzt, wie Laumann im Interview erwähnt. Am Tag vor dem Interview, Freitag, 21. März, ging die Steyr-Aktie bei 58,50 € aus dem Xetra-Handel.





Am 22. März, wurde das Interview geführt.





10. April gab Mutres bekannt, bis zu 1.000.000 Steyr-Aktien an institutionelle Anleger veräußern zu wollen (34,00 €/Aktie ( Amgab Mutres bekannt, bis zu 1.000.000 Steyr-Aktien an institutionelle Anleger veräußern zu wollen ( https://mutares.com/veroffentlichung-einer-insiderinformatio… ). Los wurde man aber nur 910.000 Stücke – zu einem Preis von https://mutares.com/veroffentlichung-einer-insiderinformatio… ).





14. April gab Mutares bekannt (ca. 1,6 Mio. Steyr-Aktien an institutionelle Anleger verkauft zu haben – zu einem Preis von insgesamt 74,0 Mio. €. Zieht man die an die Institutionellen blockverkauften Aktien und deren Erlös ab, so hat Mutares zwischen 18. März und 11. April rund 690.000 Steyr-Aktien verkauft – zu einem durchschnittlichen Preis von 62,50 €. Amgab Mutares bekannt ( https://mutares.com/mutares-platziert-erfolgreich-910-000-ak… ) ,– zu einem Preis von insgesamt 74,0 Mio. €. Zieht man die an die Institutionellen blockverkauften Aktien und deren Erlös ab, so hat Mutares– zu einem





Und genau in dieser Zeit, während Mutares fleißig Aktien abstieß , gab Laumann dieses Interview.





Im Nachfolgenden die interessantesten Interview-Aussagen von Laumann zum Thema Steyr:





„so daß ich überhaupt keine Zweifel hab‘ , daß die Steyr genauso wächst, wie wir es vorhergesehen haben. Und am Ende ist die Steyr auch jetzt Year-to-current-Trading hab ich vorgestern die Zahlen gesehen für den Februar, Year to Date ist die Steyr bei 30 % EBIT-Marge und, ähm, auf ‘ner Umsatz basis, wie sie geplant ist, 50 % über Vorjahr .“









Zum Vergleich die von Steyr gemeldeten Zahlen für das gesamte Q1/25 ( https://ir.steyr-motors.com/2025/05/14/steyr-motors-mit-deut… ):





Umsatz: + 26,4 %

EBIT-Marge: 18,3 %









Das ist wirklich sehr interessant:





Nach zwei Dritteln des Quartals lag das Umsatzplus laut Laumann bei 50 %, im Gesamtquartal aber nur bei + 26,4 %. Das impliziert, eine ungefähre monatliche Umsatzgleichverteilung angenommen, daß der Umsatz im März 2025 um mehr als - 20 % gegenüber März 2024 eingebrochen sein müßte. Und das, nachdem er im Januar und Februar um 50 % über dem Vorjahreszeitraum lag. Wer mag das glauben?





Außerdem lag die EBIT-Marge nach zwei Drittel des Quartals laut Laumann bei + 30 %, im Gesamtquartal aber nur bei 18,3 %. Damit müßte die EBIT-Marge im Monat März bei -26 % gelegen haben. Wer mag das glauben?





Damit übergebe ich das Wort wieder an den Mutares-CIO:





„Und die Steyr ist NACHHALTIG“ [das betont er extra] „erfolgreich, ja, und die Steyr, bin ich mir auch relativ sicher , wird dieses Jahr irgendwo auch um die deutlich größer 20 % EBIT-Marge machen bei, was weiß ich, 70 Mio. Umsatz .“









Steyr meldete für 2025 folgende finale Zahlen ( https://ir.steyr-motors.com/2026/03/06/steyr-motors-veroeffe… ):





Umsatz: 48,5 Mio. €

EBIT-Marge: 12 %









Damit hat Laumann den 2025er Steyr-Umsatz um fast 50 % zu hoch prognostiziert.





Angesichts seiner Aussage, daß die EBIT-Marge „deutlich größer 20 %“ sein solle, würde ich mal 25 % ansetzen. Damit hätte er die EBIT-Marge 100 % zu hoch prognostiziert.





Da der Umsatz ja gleichzeitig deutlich niedriger als prognostiziert war, lag das EBIT monetär damit um fast 70 % unter der Laumann-Prognose, wurde also von ihm um rund 200 % zu hoch prognostiziert .









Damit war die Laumann-Pusherei aber noch nicht beendet. Weiter geht’s:





„So, und dann kann sich jeder selber ausrechnen, was ein vernünftiges KGV ist der Steyr – und, ähm, glaub‘ ich irgendwas alles zwischen 25 und 35 ist im Defense-Bereich jetzt net verrückt. Ja. Und bei 5,2 Mio. Aktien kann dann jeder selbst die Mathematik machen, ob die 260 Mio. oder ob die Zahl vielleicht noch höher ausfällt.“





„du bist irgendwo bei ´ner, bei ´ner 15 bis 20 Mio. EBIT und hast 20- bis 30-fach KGV – das kann ´ ne ganz faire Bewertung sein aus meiner Sicht “









Schaut man bei W : O auf die letzten Jahre bei Steyr, lag der Gewinn bei rund 2/3 des EBIT. Bei 15 – 20 Mio. € EBIT würde der Gewinn also bei 10 – 13,5 Mio. € liegen. Der Mittelwert wären rund 11,7 Mio. €. Darauf ein KGV von 25 (Mittelwert zwischen 20 bis 30) und der faire Wert, den Laumann Steyr zurechnet, wäre im MIttelwert bei über 290 Mio. €.





Aktuell liegt der Steyr-Börsenwert bei knapp unter 200 Mio. €, und selbst dieser ist für einen Motorenhersteller mit zuletzt48,5 Mio. € Jahresumsatz und einem Gewinn von 3,9 Mio. € absurd hoch ( KUV = 4,1; KGV = 51 ).









Der finale Push steht aber noch aus:





„wir sehen jetzt auf dem Volumen zwischen 70 und 80 tatsächlich auch institutionelle Nachfrage jetzt, in, in, in, in, in, in jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Prozent-Höhe, aber institutionelle Nachfrage ist so in der Richtung 0,5 bis 1 Prozent der Stücke.“









Zum Zeitpunkt des Interviews war der Kurs (siehe oben) schon wieder unter 60 €. Drei Wochen später wurden dann an reale institutionelle Investoren 910.000 Aktien zu 34,00 € verkauft – und damit zu einem Preis, der weniger als halb so hoch lag, wie der, den institutionelle Anleger laut Laumann zu zahlen bereit wären. Und selbst zu diesem Preis blieben 90.000 Aktien , und damit fast 10 % des angebotenen Paketes, unverkauft .





Da muß das von Laumann behauptete Interesse ja doch wahnsinnig schnell in sich zusammengefallen sein.









Zur Art, wie Mutares Firmen „saniert“ sagt Laumann mit Bezug auf Steyr (und Magirus) auch einige interessante Sachen:





„Vielleicht eine letzte Anekdote […] Die Thales hatte sich die Steyr damals gekauft, um, ähm, die Lieferkette sicherzustellen. Und haben quasi mit ihren Kunden, was damals hauptsächlich das spanische Heer war, was die britische Navy war und, ähm, das australische Heer, ähm, dort quasi die Leiferkette Steyr gesichert. Und als dort hin kamen hatten die, glaub‘ ich, in Summe 17 Mio. € investiert, um Abgasnormen, europäische Abgasnormen, australische Abgasnormen, zu erfüllen – und einen Hybridmotor zu entwickeln. Und, ähm, wir haben die gleiche Diskussion mit Iveco gehabt, als wir jetzt Magirus gekauft haben, […] und natürlich müssen wir mit vorherrschenden, mit der vorherrschenden Gesetzgebung, ähm, einhergehen, aber für uns als Mutares , die ja sehr unternehmerisch an die Sache rangehen, ist es natürlich völliger Blödsinn , äh, irgendwie die CO²-Abgasnorm zu beachten , wenn ich ein Feuerwehrfahrzeug und einen Panzer habe, weil wenn eins von beiden in Bewegung ist, ist glaub‘ ich das, ja, sind die Abgase des Fahrzeuges das kleinste Problem in der Situation. Und bei Steyr haben wir zum Beispiel diese Entwicklung komplett gestoppt. Ja, es macht, es bringt nichts ein, da noch irgendwie weitere 6 bis 7 Mio. in die Finalisierung zu investieren. Bei Magirus ist das manchmal ´n bißchen schwieriger, weil de sonst de Ausschreibung net mitmachen darfst, aber auch da versuchen wir, das auf ein Minimum runterzufahren. Weil ich mein, wenn ´n Feurwehrauto zum Hausbrand oder zu ´nem was weiß ich was Brand fährt, da ist die CO²-Belastung, äh, durch den Brand wahrscheinlich millionenfach so hoch wie wenn das blöde Auto da anfährt. Und, ähm, das ist auch so´n bißchen unser Ansatz, nä, äh, einfach unternehmerisch an die Sache rangehen. So haben wir es bei der Steyr gemacht.“









Thales hatte also bereits 17 Mio. € in einen neuen Hybridmotor investiert, um (zukünftige) Abgasnormen einzuhalten. Und anstatt noch die letzten 6-7 Mio. € zu investieren (nur noch 30 % der Gesamtsumme), stellt Mutares die Entwicklung ein – und verbaut Steyr damit zukünftige Märkte . So ein Verhalten kann man nur an den Tag legen, wenn man an der Zukunft einer Firma nicht das geringste Interesse hat!





Ein weiterer Sanierungsschritt war ja zum Beispiel der Verkauf der Steyr-Immobilien und deren anschließende Anmietung. Einmal die Bilanz aufgehübscht – Jahrzehnte wird dafür die Zeche gezahlt.





Allein mit diesen beiden Tricks konnte Mutares Steyr bilanziell um 10 Mio. € besser dastehen lassen. Auf Kosten hoher, dauerhafter zukünftiger Ausgaben (Immobilienmiete) und des Verlustes vermutlich bedeutender Teile des zukünftigen (zumindest europäischen) Marktes.





Dermaßen zurechtgemacht, und mit völlig überzogenen Prognosen ausstaffiert, wurde die Firma dann an Kleinaktionäre und Institutionelle, die häufig auch keinen Plan haben, verscherbelt.









Das ist der Sanierungsexperte Mutares in seiner ganzen Pracht!









Das man bei Magirus ähnlich vorgeht, sollte jeder im Hinterkopf behalten, der bei einem vielleicht zukünftigen Börsengang überlegt, einzusteigen. Aussagen wie „für uns als Mutares […] ist es natürlich völliger Blödsinn, äh, irgendwie die CO²-Abgasnorm zu beachten, wenn ich ein Feuerwehrfahrzeug […] habe“ mögen ja sein Alphamänniksen-Protzgen befriedigen, aber bei Ausschreibungen hilft ihm das genau: Null! Wettbewerber wiederum werden es mit Freude hören.





Hirnerweichend ist übrigens auch das „Argument“, warum nach Laumanns Meinung Feuerwehrfahrzeuge sich nicht an Abgasnormen halten müssen:





„Weil ich mein, wenn ´n Feurwehrauto zum Hausbrand oder zu ´nem was weiß ich was Brand fährt, da ist die CO²-Belastung, äh, durch den Brand wahrscheinlich millionenfach so hoch wie wenn das blöde Auto da anfährt.“









Ohne das ich da jetzt konkrete Zahlen habe, würde ich mal vermuten, daß Feuerwehren zu weit über 90 % zu anderen Einsätzen als Bränden fahren. (Verkehrs)Unfälle aller Art dürften das Haupteinsatzgebiet sein, zusammen mit Naturkatsatrophen (z.B.Überschwemmungen, Stürme), sonstigen Rettungseinsätzen (mal wieder Passagiere aus liegengebliebnen ICE’s holen), Hilfestellungen (z.B. bei Evakuierungen, Stromausfällen etc.) und Bereitschaftsdiensten (z.B. Absicherung von Bombenentschärfungen u.ä.).





Das Laumann das eigene Produkt dabei als „blödes Auto“ bezeichnet, zeigt dabei ein weiteres Mal seine stets nur schlecht verhehlte absolute Prolligkeit.





Sich einfach hinzustellen, und rumzuprotzen, daß gesetzliche Normen für einen selbst einfach nicht gelten, ist darüber hinaus selten dämlich!





Ach ja, war da nicht noch irgendwas mit der BaFin? Und sind das nicht auch solche Krümelk.cker, denen die Einhaltung von Vorschriften unerklärlicherweise irgendwie ganz wichtig ist…?





Vielleicht sollten sie, wenn sie einmal dabei sind, auch gleich mal noch ein Auge auf die obigen Laumann-Aussagen zu Steyr werfen, die er tätigte, während Mutares am Markt massiv Steyr-Aktien abstieß. Insbesondere die Tatsachenbehauptungen zu Januar- + Februar-Umsätzen und -EBIT’s wäre bestimmt mal einen näheren Blick wert, könnte ich mir vorstellen.





Für den Rest der Aussagen wird Laumann auf entsprechende Steyr-Prognosen verweisen, die der dortige CEO getätigt hat, als Mutares noch 80 % der Anteile hielt. Und der hat die bestimmt ganz unabhängig von Mutares-Einfluß getätigt. Gaaaaanz sicher- zwinker, zwinker…









Würden Sie diesem Mann ihr Geld anvertrauen???



