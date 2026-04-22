Mutares sichert frisches Kapital für US-Wachstum

Dieses auf Youtube veröffentlichte Laumann-Interview
(https://www.youtube.com/watch?v=r-j6x0DV5P8&t=23s
) zeigt wie unter einem Brennglas, wie es um Mutares, dessen CIO
und das kommunikative Umfeld der Firma bestellt ist.
Geführt wurde das Interview am Samstag, 22. März 2025
,
mitten im Steyr-Hype, der von Mutares genutzt wurde, um sich von
größeren Aktienbeständen seiner Tochterfirma zu trennen. Der
Steyr-Kurs schnellte zuvor im Verlauf von einem guten Monat von
knapp über 14 € auf in der Spitze über 400 € am Montag, 17.
März 2025
, nach oben. Am Dienstag, 18. März
, gab
Mutares bekannt (https://mutares.com/veroffentlichung-einer-insiderinformatio…
), die nach dem Steyr-Börsengang vereinbarte Lock-Up-Frist außer
Kraft zu setzen, und am Markt zu verkaufen.
Anschließend wurden Steyr-Aktien zu teilweise über 300 €/Stück
abgesetzt, wie Laumann im Interview erwähnt. Am Tag vor dem
Interview, Freitag, 21. März, ging die Steyr-Aktie bei
58,50 € aus dem Xetra-Handel.
Am 22. März, wurde das Interview geführt.
Am 14. April
gab Mutares bekannt (https://mutares.com/mutares-platziert-erfolgreich-910-000-ak…
) , ca. 1,6 Mio. Steyr-Aktien an institutionelle Anleger
verkauft zu haben
– zu einem Preis von insgesamt 74,0 Mio. €.
Zieht man die an die Institutionellen blockverkauften Aktien und
deren Erlös ab, so hat Mutares zwischen 18. März und 11. April
rund 690.000 Steyr-Aktien verkauft
– zu einem
durchschnittlichen Preis von 62,50 €
.
Und genau in dieser Zeit, während Mutares fleißig Aktien
abstieß, gab Laumann dieses Interview.
Im Nachfolgenden die interessantesten Interview-Aussagen von
Laumann zum Thema Steyr:
„so daß ich überhaupt keine Zweifel hab‘, daß
die Steyr genauso wächst, wie wir es vorhergesehen
haben. Und am Ende ist die Steyr auch jetzt
Year-to-current-Trading hab ich vorgestern die
Zahlen gesehen für den Februar, Year
to Date ist die Steyr bei 30 % EBIT-Marge und, ähm,
auf ‘ner Umsatzbasis, wie sie geplant
ist, 50 % über
Vorjahr.“
Umsatz: + 26,4 %
EBIT-Marge: 18,3 %
Das ist wirklich sehr interessant:
Nach zwei Dritteln des Quartals lag das Umsatzplus laut Laumann
bei 50 %, im Gesamtquartal aber nur bei + 26,4 %. Das impliziert,
eine ungefähre monatliche Umsatzgleichverteilung angenommen, daß
der Umsatz im März 2025 um mehr als - 20 % gegenüber März 2024
eingebrochen sein müßte. Und das, nachdem er im Januar und
Februar um 50 % über dem Vorjahreszeitraum lag. Wer mag das
glauben?
Außerdem lag die EBIT-Marge nach zwei Drittel des Quartals laut
Laumann bei + 30 %, im Gesamtquartal aber nur bei 18,3 %. Damit
müßte die EBIT-Marge im Monat März bei -26 % gelegen haben.
Wer mag das glauben?
Damit übergebe ich das Wort wieder an den Mutares-CIO:
„Und die Steyr ist NACHHALTIG“ [das
betont er extra] „erfolgreich, ja, und die Steyr,
bin ich mir auch relativ sicher, wird dieses Jahr irgendwo
auch um die deutlich
größer 20 % EBIT-Marge machen bei, was weiß
ich, 70 Mio.
Umsatz .“
Umsatz: 48,5 Mio. €
EBIT-Marge: 12 %
Damit hat Laumann den 2025er Steyr-Umsatz um fast
50 % zu hoch
prognostiziert.
Angesichts seiner Aussage, daß die EBIT-Marge „deutlich größer 20
%“ sein solle, würde ich mal 25 % ansetzen. Damit hätte er die
EBIT-Marge 100 % zu
hoch prognostiziert.
Da der Umsatz ja gleichzeitig deutlich niedriger als
prognostiziert war, lag das EBIT monetär damit um fast 70
% unter der Laumann-Prognose, wurde also von ihm um rund 200 % zu hoch prognostiziert.
Damit war die Laumann-Pusherei aber noch nicht beendet. Weiter
geht’s:
„So, und dann kann sich jeder selber ausrechnen, was ein
vernünftiges KGV ist der Steyr
– und, ähm, glaub‘ ich irgendwas alles zwischen
25 und 35 ist im Defense-Bereich jetzt net
verrückt. Ja. Und bei 5,2 Mio. Aktien kann dann jeder
selbst die Mathematik machen, ob die 260 Mio. oder ob die Zahl
vielleicht noch höher ausfällt.“
„du bist irgendwo bei ´ner, bei ´ner 15 bis 20 Mio.
EBIT und hast 20- bis 30-fach KGV – das kann ´ne ganz faire
Bewertung sein aus meiner Sicht“
Schaut man bei W : O auf die letzten Jahre bei Steyr, lag der
Gewinn bei rund 2/3 des EBIT. Bei 15 – 20 Mio. € EBIT würde der
Gewinn also bei 10 – 13,5 Mio. € liegen. Der Mittelwert wären
rund 11,7 Mio. €. Darauf ein KGV von 25 (Mittelwert zwischen 20
bis 30) und der faire Wert, den Laumann Steyr zurechnet,
wäre im MIttelwert bei über 290 Mio. €.
Aktuell liegt der Steyr-Börsenwert bei knapp
unter 200 Mio. €, und selbst dieser ist für einen
Motorenhersteller mit zuletzt48,5 Mio. € Jahresumsatz und einem
Gewinn von 3,9 Mio. € absurd hoch (KUV = 4,1; KGV = 51).
Der finale Push steht aber noch aus:
„wir sehen jetzt auf dem Volumen zwischen 70 und 80
tatsächlich auch
institutionelle Nachfrage jetzt, in, in, in, in,
in, in jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Prozent-Höhe, aber
institutionelle Nachfrage ist so in der Richtung 0,5 bis 1
Prozent der Stücke.“
Zum Zeitpunkt des Interviews war der Kurs (siehe oben) schon
wieder unter 60 €. Drei Wochen später wurden dann an
reale institutionelle Investoren 910.000 Aktien zu
34,00 € verkauft
– und damit zu einem Preis, der weniger als halb so hoch lag, wie
der, den institutionelle Anleger laut Laumann zu zahlen bereit
wären. Und selbst zu diesem Preis blieben 90.000 Aktien, und damit fast 10 %
des angebotenen Paketes, unverkauft.
Da muß das von Laumann behauptete Interesse ja doch wahnsinnig
schnell in sich zusammengefallen sein.
Zur Art, wie Mutares Firmen „saniert“ sagt Laumann mit
Bezug auf Steyr (und Magirus) auch einige interessante Sachen:
„Vielleicht eine letzte Anekdote […] Die Thales
hatte sich die Steyr damals gekauft, um, ähm, die
Lieferkette sicherzustellen. Und haben quasi mit ihren Kunden,
was damals hauptsächlich das spanische Heer war, was die
britische Navy war und, ähm, das australische Heer, ähm, dort
quasi die Leiferkette Steyr gesichert. Und als dort hin kamen
hatten die, glaub‘ ich, in Summe 17 Mio. € investiert,
um Abgasnormen, europäische Abgasnormen, australische
Abgasnormen, zu erfüllen – und einen Hybridmotor zu
entwickeln. Und, ähm, wir haben die gleiche Diskussion
mit Iveco gehabt, als wir jetzt Magirus gekauft haben, […] und
natürlich müssen wir mit vorherrschenden, mit der vorherrschenden
Gesetzgebung, ähm, einhergehen, aber für uns als Mutares, die ja
sehr unternehmerisch an die Sache rangehen, ist es natürlich völliger Blödsinn, äh,
irgendwie die CO²-Abgasnorm zu beachten, wenn
ich ein Feuerwehrfahrzeug und einen Panzer habe, weil wenn eins
von beiden in Bewegung ist, ist glaub‘ ich das, ja, sind die
Abgase des Fahrzeuges das kleinste Problem in der Situation. Und
bei Steyr haben wir zum Beispiel diese Entwicklung komplett
gestoppt. Ja, es macht, es bringt nichts ein, da noch
irgendwie weitere 6 bis 7 Mio. in die Finalisierung zu
investieren. Bei Magirus ist das manchmal ´n bißchen
schwieriger, weil de sonst de Ausschreibung net mitmachen darfst,
aber auch da versuchen wir, das auf ein Minimum runterzufahren.
Weil ich mein, wenn ´n Feurwehrauto zum Hausbrand oder zu ´nem
was weiß ich was Brand fährt, da ist die CO²-Belastung, äh, durch
den Brand wahrscheinlich millionenfach so hoch wie wenn das blöde
Auto da anfährt. Und, ähm, das ist auch so´n bißchen unser
Ansatz, nä, äh, einfach unternehmerisch an die Sache rangehen. So
haben wir es bei der Steyr gemacht.“
Thales hatte also bereits 17 Mio. € in einen neuen
Hybridmotor investiert, um (zukünftige) Abgasnormen
einzuhalten. Und anstatt noch die letzten 6-7 Mio. € zu
investieren (nur noch 30 % der Gesamtsumme), stellt Mutares
die Entwicklung ein – und verbaut Steyr damit zukünftige Märkte.
So ein Verhalten kann man nur an den Tag legen, wenn man an der
Zukunft einer Firma nicht das geringste Interesse hat!
Ein weiterer Sanierungsschritt war ja zum Beispiel der Verkauf
der Steyr-Immobilien und deren anschließende Anmietung. Einmal
die Bilanz aufgehübscht – Jahrzehnte wird dafür die Zeche
gezahlt.
Allein mit diesen beiden Tricks konnte Mutares Steyr
bilanziell um 10 Mio. € besser dastehen lassen.
Auf Kosten hoher, dauerhafter
zukünftiger Ausgaben (Immobilienmiete) und des Verlustes
vermutlich bedeutender Teile des zukünftigen (zumindest
europäischen) Marktes.
Dermaßen zurechtgemacht, und mit völlig überzogenen Prognosen
ausstaffiert, wurde die Firma dann an Kleinaktionäre und
Institutionelle, die häufig auch keinen Plan haben, verscherbelt.
Das ist der Sanierungsexperte
Mutares in seiner ganzen Pracht!
Das man bei Magirus ähnlich vorgeht, sollte jeder im
Hinterkopf behalten, der bei einem vielleicht zukünftigen
Börsengang überlegt, einzusteigen. Aussagen wie „für uns als
Mutares […] ist es natürlich völliger Blödsinn, äh, irgendwie die
CO²-Abgasnorm zu beachten, wenn ich ein Feuerwehrfahrzeug […]
habe“ mögen ja sein Alphamänniksen-Protzgen befriedigen, aber
bei Ausschreibungen hilft ihm das genau: Null! Wettbewerber
wiederum werden es mit Freude hören.
Hirnerweichend ist übrigens auch das „Argument“, warum nach
Laumanns Meinung Feuerwehrfahrzeuge sich nicht an Abgasnormen
halten müssen:
„Weil ich mein, wenn ´n Feurwehrauto zum Hausbrand oder zu
´nem was weiß ich was Brand fährt, da ist die CO²-Belastung, äh,
durch den Brand wahrscheinlich millionenfach so hoch wie wenn das
blöde Auto da anfährt.“
Ohne das ich da jetzt konkrete Zahlen habe, würde ich mal
vermuten, daß Feuerwehren zu weit über 90 % zu anderen Einsätzen
als Bränden fahren. (Verkehrs)Unfälle aller Art dürften das
Haupteinsatzgebiet sein, zusammen mit Naturkatsatrophen
(z.B.Überschwemmungen, Stürme), sonstigen Rettungseinsätzen (mal
wieder Passagiere aus liegengebliebnen ICE’s holen),
Hilfestellungen (z.B. bei Evakuierungen, Stromausfällen etc.) und
Bereitschaftsdiensten (z.B. Absicherung von Bombenentschärfungen
u.ä.).
Das Laumann das eigene Produkt dabei als
„blödes Auto“
bezeichnet, zeigt dabei ein weiteres Mal seine stets nur
schlecht verhehlte absolute Prolligkeit.
Sich einfach hinzustellen, und rumzuprotzen, daß gesetzliche
Normen für einen selbst einfach nicht gelten, ist darüber hinaus
selten dämlich!
Ach ja, war da nicht noch irgendwas mit der BaFin? Und
sind das nicht auch solche Krümelk.cker, denen die Einhaltung von
Vorschriften unerklärlicherweise irgendwie ganz wichtig ist…?
Vielleicht sollten sie, wenn sie einmal dabei sind, auch gleich
mal noch ein Auge auf die obigen Laumann-Aussagen zu Steyr
werfen, die er tätigte, während Mutares am Markt massiv
Steyr-Aktien abstieß. Insbesondere die Tatsachenbehauptungen
zu Januar- + Februar-Umsätzen und -EBIT’s wäre bestimmt mal
einen näheren Blick wert, könnte ich mir vorstellen.
Für den Rest der Aussagen wird Laumann auf entsprechende
Steyr-Prognosen verweisen, die der dortige CEO getätigt hat, als
Mutares noch 80 % der Anteile hielt. Und der hat die bestimmt
ganz unabhängig von Mutares-Einfluß getätigt. Gaaaaanz sicher-
zwinker, zwinker…
Würden Sie diesem Mann ihr Geld
anvertrauen???