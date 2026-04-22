T-Aktie steigt - Story über Kombination mit T-Mobile US stützt

Die Bonner erwägen Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US gibt am Mittwoch den seit einigen Wochen schwächer tendierenden Aktien der Deutschen Telekom etwas Auftrieb. Auf Tradegate verteuerten sich die T-Aktien im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent auf 29,05 Euro im Vergleich mit dem-Xetra-Schluss vom Vortag. Die Titel von T-Mobile US notierten auf Tradegate knapp im Plus gegenüber ihrem Nasdaq-Schluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler am Morgen. Gleichzeitig könnte die Finanzierung einige Sorgen bereiten und den Kurs belasten, gab er zu Bedenken.

Laut der US-Bank JPMorgan dürfte eine solche Transaktion zum Ziel haben, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen. Investoren dürften aber überrascht sein und es werde wohl mehr Fragen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in seiner Einschätzung./ajx/bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 29,00 auf Tradegate (22. April 2026, 08:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,92 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,78 %/+49,73 % bedeutet.



