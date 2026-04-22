AKTIE IM FOKUS
T-Aktie steigt - Story über Kombination mit T-Mobile US stützt
- Mögliches Zusammengehen stärkt Telekom Aktien leicht
- Plan einer Holding für Gebote auf beide Unternehmen
- Transaktion soll Bewertungsabschlag beseitigen
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US gibt am Mittwoch den seit einigen Wochen schwächer tendierenden Aktien der Deutschen Telekom etwas Auftrieb. Auf Tradegate verteuerten sich die T-Aktien im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent auf 29,05 Euro im Vergleich mit dem-Xetra-Schluss vom Vortag. Die Titel von T-Mobile US notierten auf Tradegate knapp im Plus gegenüber ihrem Nasdaq-Schluss.
Die Bonner erwägen Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.
Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler am Morgen. Gleichzeitig könnte die Finanzierung einige Sorgen bereiten und den Kurs belasten, gab er zu Bedenken.
Laut der US-Bank JPMorgan dürfte eine solche Transaktion zum Ziel haben, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen. Investoren dürften aber überrascht sein und es werde wohl mehr Fragen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in seiner Einschätzung./ajx/bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 29,00 auf Tradegate (22. April 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,92 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,78 %/+49,73 % bedeutet.
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Alles aus einer Hand: Geringerer Integrations- und Betriebsaufwand. Das wird morgen auf einer Messe präsentiert:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/souveraene-patientenakte-made-in-germany-1104004
Aus dem technischen Analyse-Modell von INDEX-RADAR für die weitere Kursentwicklung biete ein Capped-Bonus-Zertifikat die Chance auf eine Rendite von 9,6 Prozent pro Jahr:
https://www.index-radar.de/42184/34/58/deutsche-telekom-t-mobile-us-gibt-den-takt-vor
Mir ging es auch nicht darum, die Telekom schlechtzureden. Auf 5 Jahre ist die Entwicklung natürlich stark und die Dividende kommt noch dazu.