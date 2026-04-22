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    Aktien Asien

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    Vorsicht dominiert trotz Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen uneinheitlich trotz Waffenruhe
    • Japans Exporte kräftig gestiegen Nikkei im Plus
    • Hongkong sinkt Hang Seng CSI 300 leicht im Plus
    Aktien Asien - Vorsicht dominiert trotz Waffenruhe
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Trotz der verlängerten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran kam keine Kauflaune auf.

    "Die Befürchtung ist, dass der Iran auf Zeit spielt - und das ist ohne freie Seewege durch die Straße von Hormus ein Problem", stellte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, fest. "Der ausbleibende Fortschritt in den Verhandlungen erhöht das Risiko einer zeitlich ausgedehnten Pattsituation, die wegen teurer Energie den Ausblick für die Weltwirtschaft maßgeblich eintrüben kann." Zudem bleibe eine erneute Eskalation jederzeit möglich, fügte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, hinzu.

    Japanische Aktien gehörten zu den Gewinnern. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent im Plus bei 59.585,86 Punkten. Der Markt profitierte von neuen Daten. Japans Exporte waren im März, angetrieben von der Nachfrage aus China, kräftig gestiegen. Das Volumen der Ausfuhren hatte sich im Jahresvergleich um 11,7 Prozent erhöht. Im Februar waren die japanischen Exporte nur um 4,0 Prozent gestiegen.

    Die Exporte hatten sich damit stärker erhöht, als Analysten es erwartet hatten. Auch die Importe hatten überraschend stark zugelegt. Der Krieg im Nahen Osten mit der Blockade der für den Handel wichtigen Straße von Hormus zeigte bisher kaum Auswirkungen. Von Goldman Sachs hieß es, US-Anleger wendeten sich Japan wieder verstärkt zu, nachdem sich die Sorgen über die Auswirkungen des Iran-Krieges gelegt hätten.

    Leichte Gewinne verzeichneten auch die Börsen Südkoreas und Taiwans, während, die chinesischen Handelsplätze uneinheitlich tendierten. So verlor der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 1,45 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen um 0,37 Prozent anzog.

    Der australische Markt schloss unterdessen leichter. Der S&P ASX 200 sank um 1,18 Prozent auf 8.843,60 Punkte./mf/stk




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