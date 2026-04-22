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    GenH2 und FASTECH erhalten Auftrag zur Lieferung eines Speichersystems für flüssigen Wasserstoff

    GenH2 und FASTECH erhalten Auftrag zur Lieferung eines Speichersystems für flüssigen Wasserstoff
    Foto: adobe.stock.com

    München (IRW-Press/22.04.2026) - GenH2 und FASTECH erhalten Auftrag zur Lieferung eines verlustfreien, kontrollierten Speichersystems für flüssigen Wasserstoff für den Golden Empire Transit District

    Förderung des emissionsfreien Nahverkehrs mit dem kontrollierten Speichersystem von GenH2

    Titusville, FL, Buena Park, CA und Bakersfield, CA — 21. April 2026 — GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), und Fueling and Service Technologies, Inc. (FASTECH) gaben bekannt, dass sie vom Golden Empire Transit District (GET Bus) den Auftrag erhalten haben, ein hochmodernes kontrolliertes Speichersystem für flüssigen Wasserstoff zu entwerfen, zu bauen und zu installieren, um Verluste durch Verdampfung zu verhindern.

    Das Projekt wird an der Wasserstofftankstelle von GET Bus in Bakersfield, Kalifornien, umgesetzt, um die wachsende Flotte emissionsfreier Busse zu unterstützen. Der 1973 gegründete Golden Empire Transit District ist der wichtigste Anbieter öffentlicher Verkehrsmittel im Stadtgebiet von Bakersfield und bedient ein Gebiet von etwa 160 Quadratmeilen. Im Rahmen seiner Umstellung auf emissionsfreien Nahverkehr betreibt GET Bus seit 2021 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse und eine Flüssigwasserstoff-Tankstelle. Allerdings haben Verdampfungsverluste von über 40 % zu betrieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen geführt.

    "Dieses Projekt stellt einen großen Schritt nach vorne dar, um eines der größten Hindernisse für den Ausbau der Flüssigwasserstoff-Infrastruktur zu beseitigen", sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2. "Die Fähigkeit von GenH2, Verdunstungsverluste zu eliminieren, wird die Branche verändern und einen neuen Standard für den Tankbetrieb setzen."

    Eine verlustfreie Zukunft für den Wasserstoffverkehr

    GET Bus wird einen 15.000-Gallonen-Flüssigwasserstoff-Speichertank einsetzen, der von Taylor-Wharton entwickelt und hergestellt wurde. Der Tank verfügt über die patentierte Heat-Lift-Technologie von GenH2, die in ein kryogenes Kühlsystem von GenH2 integriert ist. Das System ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Zustand des Flüssigwasserstoffs, um Verdunstungsverluste während der Lagerung, Betankung und Tankauffüllung zu verhindern. "Dies ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Konstruktion und dem Betrieb von Flüssigwasserstoff-Speichertanks", sagte Aaron Villarreal, Hydrogen Sales Director bei Taylor-Wharton. "Wir sind stolz darauf, eine Lösung zu unterstützen, die das Verdampfen wirksam bekämpft und die Gesamtleistung des Systems verbessert."

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