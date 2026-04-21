Halbleiterboom erreicht auch Intel!

Morgan Stanley erklärte, dass die zunehmende Autonomie künstlicher Intelligenz (KI) die Nachfrage nach zentralen Recheneinheiten (CPUs) steigern könnte. Weiters sollte dies den Aufbau von Rechenzentren grundlegend verändern und die Investitionen über die bislang dominierenden Grafikprozessoren, die den KI-Boom vorangetrieben haben, ausweiten. Mit dem Übergang von der aktuellen KI-Generation hin zu autonom handelnden Systemen verschiebt sich der Engpass bei der Datenverarbeitung hin zu CPUs und Speicher, was zu einer schrittweisen Zunahme der Rechenintensität für allgemeine Zwecke führt. Morgan Stanley schätzt, dass der Markt für Rechenzentrums-CPUs, der bereits heute mehr als 100 Milliarden US-Dollar umfasst, bis 2030 durch agentenbasierte KI um 32,5 bis 60 Milliarden US-Dollar wachsen könnte. Intel könnte daran einen bedeutenden Anteil gewinnen.

Der Aktienkurs von Intel hat sich nach einer längeren Phase auf niedrigem Niveau deutlich erholt. Mitte September 2025 kam es zu einer Kurslücke (Gap) nach oben, wodurch die obere Begrenzung der zuvor etablierten Seitwärtsbewegung bei 25,82 US-Dollar überwunden wurde. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren Beteiligungen von Nvidia sowie der US-Regierung. Infolgedessen ist der Kurs vom 11. August bis zum gestrigen Dienstag um rund 222 Prozent angestiegen. Aktuell verschnauft der Kurs nach einer steilen Kurszunahme knapp unter dem Allzeithoch bei 70,33 US-Dollar. In den 21 Tagen des Monats April wertete der Kurs um rund 60 Prozent auf. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am morgigen Donnerstag wird mehr Licht ins Dunkle bringen. Bis dato wird erwartet, dass im Geschäftsjahr 2026/27 wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Möglicherweise könnten durch den aktuellen Halbleiterboom die Zahlen nach oben revidiert werden. Aus dem fundamentalen Blickwinkel können die geschätzten Gewinne der Jahre 2026/27 und 2027/28 noch nicht mit jenen der Jahre zwischen 2016 und 2023 mithalten. Die Marktteilnehmer gehen offensichtlich davon aus, dass Intel wieder zu alter Stärke aufschließen könnte und somit die aktuelle Kurshöhe rechtfertigen könnte. Auch der strategische Vorteil von eigenen Produktionsanlagen bei einem möglichen Konflikt zwischen Taiwan und China spielt eine Rolle.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Am 17. April 2026 konnte der Kurs von Intel sogar ein neues Allzeithoch von 70,33 US-Dollar erreicht. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE1KSA) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Intel Corporation in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,35 profitieren. Das Ziel sei bei 80,55 US-Dollar angenommen (2,85 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 57,63 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,90 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE1KSA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,62 – 1,63 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 47,32 US-Dollar Basiswert: Intel Corporation KO-Schwelle: 47,32 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 66,12 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,85 Euro Hebel: 3,35 Kurschance: + 75 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.