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    Besonders beachtet!

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    Siemens Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Siemens Aktie, bisher, um +2,86 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.04.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.04.2026

    Mit einer Performance von +2,86 % konnte die Siemens Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 245,95, mit einem Plus von +2,86 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kurs der Siemens Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,86 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +2,73 % gewonnen.

    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,56 %
    1 Monat +22,86 %
    3 Monate -4,86 %
    1 Jahr +30,76 %
    Stand: 22.04.2026, 09:00 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 195,88 Mrd. € wert.

    Telekom, SAP und Siemens dürften Dax stützen


    Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Neben dem Iran-Krieg stehen Unternehmensnachrichten großer Dax-Konzerne im Fokus. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine …

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    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    +2,84 %
    +3,56 %
    +22,86 %
    -4,86 %
    +30,76 %
    +68,71 %
    +72,91 %
    +181,79 %
    +210,91 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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    Verfasst von Markt Bote
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