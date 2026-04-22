Danone: Umsatz im ersten Quartal bei 6,71 Milliarden Euro

Der französische Lebensmittelkonzern, zu dessen Marken unter anderem Activia Joghurt, Aptamil Säuglingsnahrung und Evian Wasser gehören, erklärte, dass sein auf Gesundheit und Wissenschaft ausgerichtetes Portfolio in einem weiterhin "volatilen und unsicheren" Umfeld eine gewisse Widerstandsfähigkeit biete.

Der Lebensmittelkonzern Danone hat zum Jahresstart den Rückruf von Babymilch und die negativen Folgen des Iran-Kriegs gut weggesteckt. Der Umsatz sank zwar belastet durch einen starken Euro um zwei Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Danone bekräftigte seine Prognose für 2026, die im Einklang mit seinen mittelfristigen Zielen eines flächenbereinigten Umsatzwachstums von 3 bis 5 Prozent steht, wobei das wiederkehrende operative Ergebnis schneller wachsen soll als der Umsatz. Der Krieg im Iran hat Lieferketten unterbrochen, darunter auch Lieferungen von Säuglingsnahrung aus Europa, die durch den Nahen Osten transportiert werden. Danones Gesamtgeschäft in der Region macht etwa 2 bis 3 Prozent des Nettoumsatzes aus.

Danone erklärte, sein Fokus liege darauf, das Vertrauen in die Kategorie der Säuglingsnahrung wiederherzustellen, da sich die Rückrufsituation wieder normalisiere. Der Konzern ist besonders stark vom Rückruf der Säuglingsnahrung betroffen, da rund 17 Prozent des Gesamtgewinns aus Säuglingsnahrung in China stammen, verglichen mit weniger als 2 Prozent bei Nestlé, so die Analysten von Jefferies.

Die Aktie von Danone ist am Mittwoch (9:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,84 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 67,58 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 67,54EUR auf Tradegate (22. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

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