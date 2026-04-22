Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus (52,90€) - 22.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,12 % konnte die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +3,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 52,90€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -11,16 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +27,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redcare Pharmacy einen Rückgang von -19,22 %.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,71 % 1 Monat +63,99 % 3 Monate -11,16 % 1 Jahr -58,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Redcare Pharmacy vor allem um die jüngste Kursentwicklung: deutliche Erholung seit März, teils über 60 €, Tests des 40er Levels als potenziellen Widerstand, sowie volatile Short-Positionen mit wechselnden Short-Quotes. Fundamentale Themen sind Rx-Geschäft, Margendruck und Wachstum in DACH, News zu DocMorris/Reform sowie der Führungswechsel (neuer CFO, Aufsichtsrat).

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.