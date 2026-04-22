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Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus (52,90€) - 22.04.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher um +3,12 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.
Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.
Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.04.2026
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,12 % konnte die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +3,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 52,90€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -11,16 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +27,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redcare Pharmacy einen Rückgang von -19,22 %.
Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+27,71 %
|1 Monat
|+63,99 %
|3 Monate
|-11,16 %
|1 Jahr
|-58,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Redcare Pharmacy vor allem um die jüngste Kursentwicklung: deutliche Erholung seit März, teils über 60 €, Tests des 40er Levels als potenziellen Widerstand, sowie volatile Short-Positionen mit wechselnden Short-Quotes. Fundamentale Themen sind Rx-Geschäft, Margendruck und Wachstum in DACH, News zu DocMorris/Reform sowie der Führungswechsel (neuer CFO, Aufsichtsrat).
Zur Redcare Pharmacy Diskussion
Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.
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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.