Deep Sea Minerals - Aktie schießt in die Höhe +5,71 % - 22.04.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deep Sea Minerals Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +124,81 %.

Am heutigen Handelstag konnte die Deep Sea Minerals Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,71 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deep Sea Minerals Aktie. Nach einem Plus von +2,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,9250€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Allein seit letzter Woche ist die Deep Sea Minerals Aktie damit um +27,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,94 %. Im Jahr 2026 gab es für Deep Sea Minerals bisher ein Plus von +438,70 %.

Deep Sea Minerals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,94 % 1 Monat +27,94 % 3 Monate +124,81 % 1 Jahr +821,61 %

Informationen zur Deep Sea Minerals Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. Deep Sea Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,51 Mio. € wert.

Der Tiefseebergbausektor hat soeben seine bislang bedeutendste Bestätigung erhalten.

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Ob die Deep Sea Minerals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deep Sea Minerals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.