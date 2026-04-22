Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie klettert deutlich - 22.04.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,51 % auf 147,72€. Damit gewinnt die Aktie +7,72 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,72€, mit einem Plus von +5,51 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) über einen Zuwachs von +4,81 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +25,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Anstieg von +11,52 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,58 % 1 Monat +28,28 % 3 Monate +4,81 % 1 Jahr -47,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von MicroStrategy (A) im BTC-Kontext. Kernpunkte: Saylor kauft weitere BTC im Milliardenbereich; Debatten zu MSTR-Bewertung, Hebelrisiko und ob die Aktie eine BTC‑Arbitrage oder ein riskantes Kartenhaus bleibt; STRC‑Vorzugsdividende; Bitcoin‑Preis‑Breakouts; externe Analysen und Debatten über Deflations-/Bitcoin-Systeme als Hintergrund.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 327 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,21 Mrd. € wert.

Der Bitcoin hat ein klares Signal geliefert. Mit dem Sprung über 78.000 US-Dollar markiert die größte Kryptowährung ein neues Monatshoch und beendet eine monatelange Phase der Unsicherheit.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. IBM notiert im Plus, mit +0,73 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,57 %. Oracle legt um +1,40 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,40 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.