NEL ASA Aktie gerät unter starken Druck - 22.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Mit einer Performance von -8,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der NEL ASA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,77 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NEL ASA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,84 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +12,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +15,28 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,49 % 1 Monat +12,14 % 3 Monate +12,84 % 1 Jahr +12,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nel ASA: Q1-2026 zeigt Umsatzrückgang, EBITDA-Verlust und Nettoverlust; Auftragsbestand sinkt, Cash-Bestand bleibt stabil. Debattiert wird, ob Licensing/GW-Projekte und Partnerschaften (Samsung, Reliance) zu realem Wachstum führen, während Pipeline außerhalb der Bilanz liegt. Kursziele und Timing variieren stark, einige sehen Tiefs hinter sich, andere erwarten Erholung ab Q3/Q4 2026 oder 2027.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,05 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Investoren suchen immer mehr verstärkt nach Werten, die nicht nur Stabilität versprechen, sondern echte Ausbruchschancen oder gar Vervielfachungs-Chancen bieten. Während die großen Wasserstoff-Pioniere Plug Power und Nel Asa nach einer langen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +2,91 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.