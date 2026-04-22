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    Seltene Erden

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    Lynas steigert Output deutlich und bringt erstmals Samarium an den Start

    Lynas Rare Earths meldet einen deutlichen Produktionssprung, höhere Umsätze und erstmals Samariumoxid – ein wichtiger Schritt für die Lieferkette kritischer Magnetrohstoffe außerhalb Chinas.

    Seltene Erden - Lynas steigert Output deutlich und bringt erstmals Samarium an den Start

    Lynas Rare Earths (WKN 871899) liefert ein starkes Quartal: Die Produktion Seltener-Erden-Oxide stieg deutlich auf 3.200 Tonnen, der Umsatz erreichte 265 Mio. AUD – und erstmals wurde auch Samariumoxid produziert.

    Das ist besonders spannend, weil Lynas damit sein Produktprofil weiter ausbaut. Neben Neodym und Praseodym, den zentralen Rohstoffen für Hochleistungsmagnete, rücken auch schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sowie nun Samarium stärker in den Fokus.

    Gerade in Zeiten wachsender Sorgen um chinesische Lieferketten gewinnt Lynas als führender Anbieter Seltener Erden außerhalb Chinas zusätzlich an strategischer Bedeutung.

    Warum die Samariumoxid-Produktion wichtig ist, wie stark Lynas die Produktion gesteigert hat und welche Rolle Mount Weld und Malaysia in der Lieferkette spielen:

    Seltene Erden: Lynas steigert Output deutlich und bringt erstmals Samarium an den Start

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    Seltene Erden Lynas steigert Output deutlich und bringt erstmals Samarium an den Start Lynas Rare Earths (WKN 871899) hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen deutlichen Produktionssprung erzielt und damit seine Rolle als führender Anbieter Seltener Erden außerhalb Chinas gestärkt. Das australische Unternehmen produzierte im Quartal bis zum 31. März insgesamt 3.200 Tonnen Seltene-Erden-Oxide und erwirtschaftete daraus einen Umsatz von 265 Millionen Australischen Dollar.

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