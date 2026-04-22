Lynas Rare Earths (WKN 871899) liefert ein starkes Quartal: Die Produktion Seltener-Erden-Oxide stieg deutlich auf 3.200 Tonnen, der Umsatz erreichte 265 Mio. AUD – und erstmals wurde auch Samariumoxid produziert.

Das ist besonders spannend, weil Lynas damit sein Produktprofil weiter ausbaut. Neben Neodym und Praseodym, den zentralen Rohstoffen für Hochleistungsmagnete, rücken auch schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sowie nun Samarium stärker in den Fokus.

Gerade in Zeiten wachsender Sorgen um chinesische Lieferketten gewinnt Lynas als führender Anbieter Seltener Erden außerhalb Chinas zusätzlich an strategischer Bedeutung.

Warum die Samariumoxid-Produktion wichtig ist, wie stark Lynas die Produktion gesteigert hat und welche Rolle Mount Weld und Malaysia in der Lieferkette spielen:

Seltene Erden: Lynas steigert Output deutlich und bringt erstmals Samarium an den Start

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