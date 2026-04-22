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    SpaceX sichert sich Kaufrecht für KI-Startup Cursor für 60 Milliarden US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX prüft Übernahme von Cursor für 60 Mrd
    • Bei Verzicht auf Kauf erhält Cursor 10 Mrd Dollar
    • Deal könnte Börsengang von SpaceX verzögern
    SpaceX sichert sich Kaufrecht für KI-Startup Cursor für 60 Milliarden US-Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - SpaceX steht womöglich vor der größten Übernahme seiner Geschichte. Die KI- und Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk hat sich das Recht gesichert, das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Startup Cursor später in diesem Jahr für 60 Milliarden Dollar (rund 51 Mrd Euro) zu kaufen. Beide Unternehmen würden nun eng zusammenarbeiten, "um die weltweit beste KI für Programmier- und Wissensarbeit zu entwickeln", wie das Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmen auf der Plattform X am Mittwoch mitteilte. Sollte Space X es doch nur bei der Zusammenarbeit belassen und es zu keiner Übernahme kommen, erhalte Cursor 10 Milliarden Dollar dafür, hieß es in dem Post weiter.

    SpaceX war kürzlich mit Musks KI-Unternehmen xAI fusioniert, das mit Anbietern wie Anthropic und OpenAI bei generativen KI-Werkzeugen für Verbraucher und Unternehmen konkurriert. Der Deal folgte auf Musks Aussage, xAI hinke bei Software-Programmierwerkzeugen hinter der Konkurrenz hinterher, und er wolle die Firma von Grund auf neu aufbauen. Im März hatte er einen Stellenabbau angeordnet und zudem verstärkt nach Ingenieuren gesucht, unter anderem auch bei Cursor.

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    Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg will SpaceX Cursor nicht sofort übernehmen, weil der Börsengang des Raketenunternehmens unmittelbar bevorsteht. Wie die Nachrichtenagentur von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr, würde ein solch großer Deal eine Aktualisierung der Unterlagen und Finanzdaten erfordern. Dadurch könnte sich der Börsengang verzögern, der auf eine Bewertung von zwei Billionen US-Dollar abzielt. SpaceX und xAI reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Bloomberg nach einer Stellungnahme.

    Der KI-Assistent von Cursor, der 2023 gestartet war, hilft Programmierern, Codes effizienter zu schreiben. Das Unternehmen zählt zu den am schnellsten wachsenden Startups. Das Programmieren mit KI erfordert jedoch enorme Rechenkapazitäten - etwas, das SpaceX mit seinen großen Rechenzentren reichlich zur Verfügung hat.

    Zu den Investoren von Cursor zählen unter anderem Nvidia, Googles Mutterkonzern Alphabet und der Venture-Fonds von OpenAI./err/tav/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 285,2 auf Tradegate (22. April 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +28,46 %/+75,17 % bedeutet.




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