Gesundheitsprodukte schieben Danone zum Jahresstart an

Regional betrachtet gaben vor allem gute Geschäfte in der Asien-Pazifik-Region den Franzosen Rückenwind. In China griffen die Verbraucher vor allem nach Spezialnahrung, und in Japan liefen milch- und pflanzenbasierte Produkte des Konzerns besonders gut. Besser als im Vorjahr lief es auch in der Region Americas, wobei das US-Geschäft langsam wieder an Dynamik gewinne, hieß es. In Europa lagen die vergleichbaren Umsätze leicht über dem Vorjahr.

PARIS (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Danone hat zum Jahresstart den Rückruf von Babymilch und die negativen Folgen des Iran-Kriegs gut weggesteckt. Der Umsatz sank zwar belastet durch einen starken Euro um zwei Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Jahresstart habe bewiesen, wie stark und relevant insbesondere das auf Gesundheitsprodukte ausgerichtete Portfolio bei Danone inzwischen sei, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique laut Mitteilung. Weltweit hätten Proteinprodukte wie Skyr und Kefir, aber auch Wasser wie Evian und Mizone und Lebensmittel mit Gesundheitswirkung ganz oben in der Gunst der Kunden gestanden.

Der Manager hat Danone in den vergangenen Jahren kräftig umgebaut. Dabei trennten sich die Franzosen von schwächeren Geschäftsbereichen und investierten verstärkt in wachstumsstarke Segmente wie proteinreiche Produkte sowie nährstoffangereicherte Spezialnahrung für ältere und kranke Menschen.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Danone-Lenker. Für 2026 steht damit weiter ein vergleichbares Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent auf der Agenda./tav/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 67,54 auf Tradegate (22. April 2026, 09:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um -0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %. Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 46,54 Mrd.. DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,75 %/+39,21 % bedeutet.



