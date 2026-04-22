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    Kupfer im Monatschart

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    Die Jahrhunderthausse hat längst begonnen

    Der Kupferpreis steigt seit 2020 zwar mit Schwankungen, aber im langfristigen Trend eindeutig. Das langfristige Chartbild zeigt einen restlos intakten Aufwärtstrend – und bestätigt damit die Fundamentaldaten ebenso wie die Bemühungen von Unternehmen weltweit, die Kupferproduktion auszubauen.

     

    Der Kupferexplorer Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) gab Mitte April die Mitgliedschaft im Defense Industrial Base Consortium (DIBC) bekannt, einer Initiative des US-Kriegsministeriums mit der Aufgabe, die Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten zu stärken und auszubauen.

     

    Im Kern geht es um den beschleunigten Aufbau widerstandsfähiger inländischer Lieferketten für Technologien und kritische Mineralien, die für die nationale Sicherheit unerlässlich sind. Ganz vorn mit dabei: Kupfer. Mehr Kupfer, schneller geliefert – und geopolitisch unproblematisch von der Mine bis zur Kathode. Gunnison sieht sich „in der Lage, dem Verteidigungssektor schnell große Mengen an raffiniertem, in Amerika hergestelltem Kupfer zu liefern.“

     

    Gunnison-Kupferprojekt: 174 Mio. Pfund Kupfer pro Jahr laut PEA

     

    Eine der Quellen für die künftigen Kupferlieferungen soll das Gunnison-Kupferprojekt in Arizona werden, das voraussichtlich jährlich bis zu 174 Millionen Pfund Kupfer liefern kann. Gunnison jedenfalls sieht einen „bedeutenden Beitrag zur heimischen Versorgung“ in der Entwicklung befindlich – genug beispielsweise für „Milliarden von Munitionskomponenten.“

     

    Die Mitgliedschaft im DIBC folgte nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung einer aktualisierten, vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das im Cochise-Distrikt gelegene Projekt. Diese skizziert ein groß angelegtes, langfristiges Kupferprojekt, das Tagebau und Haufenlaugung (SX-EW-Verfahren) zur Herstellung von Kupferkathoden vor Ort nutzen soll.

     

    Die wesentlichen Basisdaten sind robust. Ausgehend von einem Kupferpreis von 4,60 USD liegt der mit 8 % abgezinste Nettobarwert bei 2,0 Mrd. USD, der IRR bei 22,5 % und die Amortisationszeit bei 3,9 Jahren.

     

    Gunnison ist nicht das einzige Kupferunternehmen, dem durch die große Politik derzeit Türen geöffnet werden. Wenn Ökonomen und Analysten über Kupfer schreiben, läuft es seit Jahren auf ähnliche Schlüsse hinaus: Das Metall wird für alle Megatrends der Gegenwart benötigt.

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