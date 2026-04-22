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    EMERAM investiert in Solar Manager AG – führender Anbieter smarter Energiemanagement-Systeme

    Mit einer Beteiligung an der Solar Manager AG stärkt EMERAM seine Rolle als Wachstumspartner für digitale Energielösungen und treibt die Energiewende in Europa voran.

    EMERAM investiert in Solar Manager AG – führender Anbieter smarter Energiemanagement-Systeme
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EMERAM‑beratene Fonds haben sich an der Solar Manager AG beteiligt; die Transaktion wurde am 22.04.2026 veröffentlicht und positioniert EMERAM als Wachstumspartner.
    • Solar Manager wurde 2018 in Muri (Schweiz) gegründet und entwickelt ein Home Energy Management System (HEMS) zur ganzheitlichen Steuerung von Photovoltaik, Speichern, Wärmepumpen und E‑Mobilität.
    • Das Unternehmen unterstützt bereits mehr als 50.000 Haushalte und hat vor drei Jahren eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet; es zählt zu den führenden Anbietern in der Schweiz und Deutschland.
    • Die herstellerunabhängige Plattform ist mit über 700 Drittgeräten kompatibel (Wechselrichter, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Ladepunkte) und erhöht Rentabilität sowie Eigenverbrauch.
    • Geschäftsmodell: skalierendes B2B2C‑Vertriebskonzept mit Zusammenarbeit von Großhändlern und Installationspartnern, White‑Label‑Lösungen für Installateure, Stadtwerke und Energiedienstleister sowie OEM‑Partnerschaften zur Hardware‑Integration.
    • EMERAM will das wiederkehrende Softwaregeschäft ausbauen, die Expansion in Deutschland und weitere europäische Märkte vorantreiben; die Transaktion wurde von Strategy&, Base Camp, Radial und Schellenberg Wittmer beraten.






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