EMERAM investiert in Solar Manager AG – führender Anbieter smarter Energiemanagement-Systeme
Mit einer Beteiligung an der Solar Manager AG stärkt EMERAM seine Rolle als Wachstumspartner für digitale Energielösungen und treibt die Energiewende in Europa voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EMERAM‑beratene Fonds haben sich an der Solar Manager AG beteiligt; die Transaktion wurde am 22.04.2026 veröffentlicht und positioniert EMERAM als Wachstumspartner.
- Solar Manager wurde 2018 in Muri (Schweiz) gegründet und entwickelt ein Home Energy Management System (HEMS) zur ganzheitlichen Steuerung von Photovoltaik, Speichern, Wärmepumpen und E‑Mobilität.
- Das Unternehmen unterstützt bereits mehr als 50.000 Haushalte und hat vor drei Jahren eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet; es zählt zu den führenden Anbietern in der Schweiz und Deutschland.
- Die herstellerunabhängige Plattform ist mit über 700 Drittgeräten kompatibel (Wechselrichter, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Ladepunkte) und erhöht Rentabilität sowie Eigenverbrauch.
- Geschäftsmodell: skalierendes B2B2C‑Vertriebskonzept mit Zusammenarbeit von Großhändlern und Installationspartnern, White‑Label‑Lösungen für Installateure, Stadtwerke und Energiedienstleister sowie OEM‑Partnerschaften zur Hardware‑Integration.
- EMERAM will das wiederkehrende Softwaregeschäft ausbauen, die Expansion in Deutschland und weitere europäische Märkte vorantreiben; die Transaktion wurde von Strategy&, Base Camp, Radial und Schellenberg Wittmer beraten.
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