Kursabsturz voraus? Für diesen US-Highflyer wird's jetzt ganz eng!

US-Technologiewerte konnten sich in den vergangenen Wochen vordergründig stark erholen. Der Nasdaq 100 legte mit 13 Gewinntagen in Folge eine der besten Serien seit vielen Jahren hin und konnte so sein Vorzeichen wechseln. Seit dem Jahresauftakt notiert er mit einem Plus von 5 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Aufschwung wurde aber nur wenigen Einzelwerten mit hohem Index-Gewicht getragen. Damit fehlt es dem Markt an Breite, was ihn anfällig für Korrekturen macht.

Ein Beispiel für die anhaltende Underperformance vieler Werte ist die Aktie des Medizintechnik- und Roboterherstellers Intuitive Surgical. Dessen Anteile haben in diesem Jahr trotz anhaltender Wachstumsstärke bereits über 20 Prozent eingebüßt. Die verhaltene Kursreaktion nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen könnte die Aktie jetzt noch tiefer in die Krise stürzen.

Umsatz boomt dank guter Auslieferungszahlen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 23,1 Prozent auf 2,77 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Analystenerwartungen um 150 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Neben starken Auslieferungszahlen seines Operationssystems da Vinci, wo sich der Konzern von 367 auf 432 Anlagen steigern konnte, profitierte Intuitive Surgical auch von einer um 17 Prozent höheren Anzahl durchgeführter Operationen. Das sorgte für einen höheren Bedarf an Verbrauchsmaterial.

Die Anzahl der weltweit installierten da Vinci Systeme kletterte um 12 Prozent von 10.189 auf 11.395. Ein weiterer Wachstumstreiber ist das auf minimalinvasive Eingriffe spezialisierte Operationssystem Ion, wo die Basis installierter Geräte um 22 Prozent auf 1.041 gesteigert werden konnte.

Hoher Nettogewinn dank starker Margen – viel Geld für Aktienrückkäufe

Auch ertragsseitig präsentierte sich der Nasdaq-100-Wert in starker Verfassung. Der bereinigte Gewinn (Non-GAAP) fiel mit 2,50 US-Dollar pro Aktie um 39 Cent höher aus als geschätzt. Insgesamt wurde ein Nettogewinn von 901 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreswert von 662 Millionen US-Dollar erzielt. Ohne Bereinigungen lag der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Gewinn bei 822 Millionen US-Dollar gegenüber 698 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Die Gewinne wurden vollständig in den Rückkauf eigener Aktien investiert. Für im abgelaufenen Quartal 2,3 Millionen eingezogene Anteile legte das Unternehmen laut seiner Pressemitteilung 1,1 Milliarden US-Dollar auf den Tisch – angesichts einer Finanzreserve von knapp 8 Milliarden US-Dollar kein Problem für Intuitive Surgical.

Für das Gesamtjahr stellte das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. Die Zahl der durchgeführten Operationen soll um 13,5 bis 15,5 klettern. Die bereinigte Bruttomarge soll sich auf 67,5 bis 68,5 Prozent belaufen – trotz des Gegenwinds durch Importzölle, welche die Marge um 100 Basispunkte belasten sollen. Bei den operativen Kosten rechnet Intuitive Surgical mit einem Plus von 11 bis 14 Prozent.

Zahlen entfachen keine Begeisterung, Aktie abwärtsgefährdet

In der US-Nachbörse zeigten Anlegerinnen und Anleger der Aktie trotz der zufriedenstellenden Zahlen die kalte Schulter. Nach rund 680.000 gehandelten Stücken sprang gerade mal ein Plus von 0,2 Prozent heraus, nachdem die Aktie im regulären Handel 3,1 Prozent verloren hatte.

Das könnte aus charttechnischer Perspektive zum Problem werden. Seit Mitte Januar bestimmt ein Abwärtstrend das Kursgeschehen. Dieser hat sich in den vergangenen Wochen trotz des Überwindens der Trendlinie verschärft, da es in den gleitenden Durchschnitten zu einem Death Cross und damit einem Verkaufssignal gekommen ist. Einen ernsthaften Rückeroberungsversuch der 50-Tage-Linie hat es bislang noch nicht gegeben. Hierfür scheint der Widerstand bei 475 US-Dollar zu stark, während die technischen Indikatoren trotz erster bullisher Divergenzen keinen Rückenwind liefern – der unter der Nulllinie liegende MACD zeigt weiter einen Abwärtstrend an.

Reißt in Folge der Kaufzurückhaltung die Unterstützung bei 450 US-Dollar, könnte die Aktie 430 US-Dollar anlaufen. Darunter droht mit neuen 52-Wochen-Tiefs ein weiteres Verkaufssignal und die Zementierung des Abwärtstrends der Aktie.

Fazit: Kursschwäche deutet auf Bewertungskorrektur hin

Trotz guter Zahlen kommt die Aktie des wachstumsstarken Medizintechnikkonzerns Intuitive Surgical nicht in Fahrt. Das steht stellvertretend für den Rest des US-Aktienmarktes, der mit KI nichts oder nur wenig zu tun hat, und deutet auf wachsende Konzentrationsrisiken hin.

Für die Anteile könnte die Kursschwäche zum Problem werden, da bereits neue Verkaufssignale drohen. Fairerweise muss aber auch betont werden, dass die Unternehmensbewertung überdurchschnittlich hoch ist. Das für 2026 geschätzte KGV liegt bei 43,6, auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) ist mit 3,0 nicht günstig.

Fundamental ist die Kursflaute also durchaus gerechtfertigt, auch wenn Intuitive Surgical mit diesen Vielfachen unter seinem historischen Durchschnitt notiert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 390,4EUR auf Tradegate (22. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

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