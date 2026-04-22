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    Iran beschießt Frachter in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Containerschiff in der Straße von Hormus beschädigt
    • IRGC-Schnellboot näherte sich und eröffnete Feuer
    • Alle Besatzungsmitglieder in Sicherheit nach Vorfall
    Behörde - Iran beschießt Frachter in Straße von Hormus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist ein Containerschiff unter Beschuss geraten und dabei schwerbeschädigt worden. Ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) habe sich dem Schiff genähert und Schüsse abgegeben, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf den Kapitän des Frachters mit.

    Zu dem Vorfall kam es laut UKMTO 15 Seemeilen nordöstlich von Oman. Alle Besatzungsglieder sind demnach in Sicherheit. "Der Kapitän eines Containerschiffs berichtete, dass sich ein Schnellboot der IRGC dem Schiff genähert habe", heißt es in der Mitteilung. Schließlich habe die Besatzung des iranischen Boots ohne Funkwarnung das Feuer eröffnet und dabei die Brücke schwerbeschädigt.

    Immer wieder kommt es in der Straße von Hormus zu entsprechenden Vorfällen. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die wichtige Meerenge nahezu zum Erliegen gebracht. Die Lage in der Straße von Hormus ist auch nach der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Verlängerung der Waffenruhe unverändert./pba/DP/nas





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