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    TUI erwartet im Q2 2026 höheres EBIT, Prognose wegen Irankriegs angepasst

    TUI trotzt Krisen und passt seine Prognosen an: Trotz Irankrieg, Rückführungsaktionen und Buchungsrückgang sieht der Konzern für 2026 wieder deutlich bessere Ergebnisse.

    TUI erwartet im Q2 2026 höheres EBIT, Prognose wegen Irankriegs angepasst
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • TUI erwartet für Q2 GJ26 ein bereinigtes EBIT (zu konstanten Wechselkursen) von +5 bis +25 Mio. € gegenüber Q2 GJ25 (-207 Mio.), wobei rund 40 Mio. € Belastungen im März durch den Irankrieg enthalten sind.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 wird das bereinigte EBIT (zu konstanten Wechselkursen) nun auf 1,1–1,4 Mrd. € angepasst (bisherige Prognose: +7–10%; GJ2025: 1.413 Mio. €).
    • Die Umsatzprognose wird vorübergehend ausgesetzt (bisher +2–4% auf Basis GJ2025 von 24,2 Mrd.), bis sich die Rahmenbedingungen stabilisieren.
    • Ursache sind der anhaltende Konflikt im Nahen Osten, notwendige Rückführungsmaßnahmen und dadurch bedingte operative Beeinträchtigungen sowie erhöhte Kundenzurückhaltung.
    • Im März wurden rund 10.000 Gäste (u. a. ~5.000 Passagiere der Mein Schiff 4 & 5) und etwa 1.500 Crewmitglieder zurückgebracht; Reisen der Mein Schiff 4 & 5 bis Mitte Mai abgesagt, beide Schiffe verließen den Persischen Golf am 19. April und nehmen ab Mitte Mai Routen im Mittelmeer wieder auf.
    • Buchungen: gebuchter Umsatz im Segment Märkte + Airline für Sommer 2026 aktuell -7% vs. Vorjahr; gebuchte Hotelauslastung H2 ca. -7%; Absicherungen: 83% des Kerosinbedarfs Sommer 2026, 62% Winter 2026/27, >80% der Energiekosten für das Kreuzfahrtgeschäft GJ26; TUI betont starke Bilanz und gibt ein Update am 13. Mai.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei TUI ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9810EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,62 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.467,35PKT (+0,75 %).


    TUI

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