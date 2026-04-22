Nordea schlägt Erwartungen – kommt jetzt der nächste Kursschub?

Die finnische Nordea Bank meldete am Mittwoch für das erste Quartal ein operatives Ergebnis, das über den Markterwartungen lag, wie Reuters berichtet. Höhere Gebühren- und Provisionseinnahmen sowie eine Umkehrung der Kreditverluste konnten die Auswirkungen der niedrigeren Zinssätze ausgleichen. Der operative Gewinn des größten Kreditgebers der nordischen Region stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro (1,91 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die durchschnittliche Analystenprognose von 1,42 Milliarden Euro, wie aus Daten der LSEG hervorgeht.

Der Nettozinsertrag, eine wichtige Kennzahl zur Messung der Einnahmen der Banken aus Kreditvergabe und Einlagen, sank um 4 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Markterwartungen, nachdem die Zentralbanken im vergangenen Jahr mehrere Zinssenkungen vorgenommen hatten, teilte Nordea mit.

Die Nettoerlöse aus Gebühren und Provisionen stiegen im Quartal um 6 Prozent und setzten damit das solide Wachstum der Vorquartale fort, trotz der Auswirkungen der Marktvolatilität im März. Die Rückstellungen für Nettokreditverluste und das entsprechende Nettoergebnis reduzierten sich um 99 Millionen Euro. Die Europäische Zentralbank warnte im März, dass der Krieg zwischen den USA und Israel und dem Iran die Wachstums- und Inflationsaussichten in der Eurozone durch steigende Energiekosten trübe. Sollte dies zu einem Anstieg der Zinsen führen, würden Nordea und andere in der Eurozone tätige Banken davon profitieren.

Die finnische Bank bekräftigte ihre Prognose für das Gesamtjahr, wonach sie mit einer Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent und einem Kosten-Ertrags-Verhältnis von rund 45 Prozent rechnen kann. Das Management verweist dabei auf die breite Aufstellung in den nordischen Märkten und die vergleichsweise robuste regionale Konjunktur- und Energieposition.

Die Aktie von Nordea ist am Mittwoch (9:45 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,18 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 16,06 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 15,98EUR auf Tradegate (22. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

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