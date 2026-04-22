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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +4,57 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 22.04.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.04.2026

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 53,25 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,33  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +2,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 53,25, mit einem Plus von +4,57 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salzgitter Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +9,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,27 % gewonnen.

    Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,87 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,54 %
    1 Monat +50,84 %
    3 Monate +5,81 %
    1 Jahr +134,85 %
    Stand: 22.04.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd.EUR € wert.

    Wie weiter beim Klimaschutz? Kanzler Merz bezieht Stellung


    Vor dem Hintergrund der weltweiten Energiekrise und der Wirtschaftsflaute in Deutschland hält Bundeskanzler Friedrich Merz heute Nachmittag eine Rede zur Klimapolitik. Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs dürfte der CDU-Chef Stellung …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,01 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,12 %. ArcelorMittal legt um +1,81 % zu

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +4,63 %
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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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