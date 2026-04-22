Salzgitter Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 22.04.2026

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 53,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,33 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +2,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 53,25€, mit einem Plus von +4,57 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salzgitter Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +9,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,27 % gewonnen.

Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,87 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,54 % 1 Monat +50,84 % 3 Monate +5,81 % 1 Jahr +134,85 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Energiekrise und der Wirtschaftsflaute in Deutschland hält Bundeskanzler Friedrich Merz heute Nachmittag eine Rede zur Klimapolitik. Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs dürfte der CDU-Chef Stellung …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,01 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,12 %. ArcelorMittal legt um +1,81 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.