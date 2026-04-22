Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt - Siemens stützt
- Dax startet leicht höher bei 24.366 Punkten im Xetra
- MDax steigt um 0,50 Prozent auf 31.505 Zähler
- US verlängert Waffenruhe Seeblockade bleibt bestehen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 0,39 Prozent auf 24.366 Punkte zu und bleibt damit klar über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne von Siemens stützten zur Wochenmitte.
Der MDax mit den mittelgroßen Werten stieg um 0,50 Prozent auf 31.505 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent hoch.
US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es.
Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Von der Verlängerung der Waffenruhe zeige sich der Dax unbeeindruckt./ajx/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 24.352 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,88 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -10,42 %/+32,33 % bedeutet.
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Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.