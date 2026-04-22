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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax steigt - Siemens stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht höher bei 24.366 Punkten im Xetra
    • MDax steigt um 0,50 Prozent auf 31.505 Zähler
    • US verlängert Waffenruhe Seeblockade bleibt bestehen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax steigt - Siemens stützt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 0,39 Prozent auf 24.366 Punkte zu und bleibt damit klar über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne von Siemens stützten zur Wochenmitte.

    Der MDax mit den mittelgroßen Werten stieg um 0,50 Prozent auf 31.505 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent hoch.

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    US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es.

    Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Von der Verlängerung der Waffenruhe zeige sich der Dax unbeeindruckt./ajx/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 24.352 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,88 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -10,42 %/+32,33 % bedeutet.




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