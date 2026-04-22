HEALWELL AI beruft Brad Porter in sein Board of Directors

- HEALWELL bestellt Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL und CEO von Orion Health, in sein Board of Directors, um die kaufmännischen und strategischen Kompetenzen des Unternehmens zu stärken.

- Ian McCrae scheidet aus dem Board of Directors aus, um sich nach der erfolgreichen Eingliederung von Orion Health in HEALWELL anderen Aufgaben zu widmen.

TORONTO, ON, 22. April 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude die Bestellung von Brad Porter in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL und CEO von Orion Health, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Finanzexperte, kaufmännischer Leiter und Spezialist für globale Gesundheitstechnologien. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant), bekleidete leitende Positionen im kaufmännischen Bereich bei Fisher & Paykel Healthcare und war als CEO bei Orion Health für die Umsetzung von Innovationen in Gesundheitsdatenplattformen und in der KI-gestützten Pflege verantwortlich. Bei HEALWELL zeichnet er verantwortlich für die konzernweite Geschäftsstrategie, das Umsatzwachstum und die Abstimmung der Markteinführungsstrategien, wobei sein Schwerpunkt auf der Sondierung von Geschäftschancen im öffentlichen Sektor und Regierungsaufträgen liegt.

Ian McCrae hat beschlossen, das Board of Directors von HEALWELL zu verlassen, um sich nach der erfolgreichen Eingliederung von Orion Health in das Unternehmen HEALWELL anderen Aufgaben zu widmen. Herr McCrae ist der Gründer von Orion Health und hat die Firma in mehr als drei Jahrzehnten zu einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der Gesundheitsinformationstechnologien aufgebaut, der in 12 Ländern operativ vertreten ist. Während seiner Zeit im Board gab er wertvolle Ratschläge zu strategischen Initiativen und spielte eine wichtige Rolle dabei, HEALWELL in einer entscheidenden Phase der Integration und des Wachstums zu unterstützen. HEALWELL möchte sich bei Herrn McCrae aufrichtig für sein Engagement, seine Wissensimpulse und Beiträge bedanken und wünscht ihm auch weiterhin viel Erfolg.