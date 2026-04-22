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    BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Er rechne mit einer positiven Marktreaktion, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem verwies der Analyst dabei auf die wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung angehobene Jahresumsatzprognose auf vergleichbarer Fläche. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben."/ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00CHF, was einem Rückgang von -16,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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