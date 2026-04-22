RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 640 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Da sich die längerfristige Preisschätzung von RBC für die Rohölmarke Brent von 70 auf 80 US-Dollar pro Barrel bewege, sei das Kursziel nun höhergesteckt worden./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 6,537EUR auf Tradegate (22. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.





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