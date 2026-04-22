Beiersdorf nach schwachen Zahlen: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Trotz der unter den Erwartungen liegenden enttäuschenden Quartalszahlen, die wesentlich von der Hauptmarke Nivea verursacht wurde, bekräftigten die Experte3n von Bernstein Research mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 82 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang März 2026 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 78 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 78 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK8H9Y7, wurde beim Aktienkurs von 75,05 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 82 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,594 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,594 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ19KC4, wurde beim Aktienkurs von 75,05 Euro mit 0,69 – 0,70 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 83 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,44 Euro (+106 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,167 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,167 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK8ZDY5, wurde beim Aktienkurs von 75,05 Euro mit 1,01 – 1,02 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 83 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,78 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.