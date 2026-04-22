RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Insgesamt seien die Zahlen zum ersten Quartal des Lebensmittelherstellers solide gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Umsatzwachstum von 2,7 Prozent aus eigener Kraft habe dem Konsens entsprochen, auch wenn es unter der Jahresprognose von 3 bis 5 Prozent gelegen habe. Der Bereich Spezialernährung sei ebenfalls unter der Konsensprognose geblieben, was auf den Rückruf von Säuglingsnahrung in Europa zurückzuführen sei. Insgesamt habe der Wirtschaftsraum Emea die Erwartungen übertroffen./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 67,52EUR auf Tradegate (22. April 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.





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