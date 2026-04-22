GE Vernova mit brachialen Zahlen – auch Siemens Energy geht durch die Decke!

Der rasante Auf- und Ausbau von Datenzentren für KI-Anwendungen lässt den Energiebedarf explodieren. Daher gehören Energieerzeuger sowie Unternehmen, welche die Stromerzeugung und -übertragung überhaupt erst ermöglichen, zu den großen Profiteuren des KI-Booms. Das beweist hierzulande vor allem DAX-Überflieger Siemens Energy .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch auch die Mitbewerber dürfen sich über starke Geschäfte freuen. Das haben am Mittwoch mit ihren Zahlen sowohl der Schweizer Industriekonzern ABB als auch Konkurrent GE Vernova bewiesen, der ein besonders beeindruckendes Zahlenwerk rausgehauen hat, und damit auch Siemens Energy neuen Schwung verleiht.

Umsatzerwartungen übertroffen, Gasturbinen laufen wie geschnitten Brot

Gegenüber dem Vorjahresquartal legte die aus dem früheren GE-Konzern hervorgegangene Kraftwerkstochter beim Umsatz um 16,3 Prozent auf 9,34 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 90 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Aufgrund des politischen Gegenwinds aus Washington büßte die Windenergiesparte zwar 23 Prozent ihrer Erlöse ein. Diese Einbußen konnten jedoch mithilfe sehr starker Geschäfte im Elektrifizierungsbereich, wo die Erlöse um 61 Prozent auf 2,96 Milliarden US-Dollar kletterten, wettgemacht werden. Bei Energieerzeugungsanlagen klettere der Umsatz um 12 Prozent auf 4,97 Milliarden US-Dollar (alle Angaben auf berichteter Basis).

Unternehmenserträge legen deutlich zu, starker Auftragseingang

Auch ertragsseitig lieferte GE Vernova ab. Das bereinigte EBITDA konnte dank einer Margensteigerung auf 9,6 Prozent fast verdoppelt werden und landete bei 0,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettoertrag kletterte auf 4,7 Milliarden US-Dollar, davon entfallen jedoch 4,5 Milliarden US-Dollar (vor Steuern) auf Gewinne aus Übernahmetätigkeiten. Der freie Cashflow konnte mit 4,8 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresniveau mehr als vervierfacht werden.

Bei den Auftragseingängen lässt das Unternehmen ebenfalls keine Wünsche offen. Die konnten gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr um 71 Prozent auf 18,3 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Netto legte der Backlog vor allem dank starker Buchungen bei Gasturbinen um 13,0 Milliarden US-Dollar zu. Allein in diesem Segment erwartet GE Vernova bis zum Jahresende über einen Auftragsbestand von 110 Gigawatt zu verfügen.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn – und noch viel mehr Cashflow

Angesichts des starken Jahresauftakts sowie den anhaltend hohen Auftragseingängen hat das Unternehmen seine Prognose zum wiederholten Mal angehoben. Die Umsatzerwartung kletterte um 500 Millionen US-Dollar auf 44,5 bis 45,5 Milliarden US-Dollar. Das liegt über der Markterwartung von 44,61 Milliarden US-Dollar.

Die EBITDA-Prognose (bereinigt) wurde von 11 bis 13 auf 12 bis 14 Prozent um einen Prozentpunkt angehoben. Doch das eigentliche Highlight ist die von 5,0 bis 5,5 auf 6,5 bis 7,5 Milliarden US-Dollar angehobene Cashflow-Prognose. Die wird das Unternehmen in die Lage versetzen, einen Dreifachschlag aus Aktienrückkäufen, Dividendenerhöhung und weiteren Investitionen in die Produktionskapazitäten stemmen zu können. Einziges Sorgenkind: Das Windkraftgeschäft, wo EBITDA-Verluste in Höhe von 400 Millionen US-Dollar erwartet werden.

Aktie mit deutlichem Kurssprung, aber Siemens Energy profitiert

Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr hat die Aktie bereits knapp 217 Prozent zugelegt. Das hinderte Anlegerinnen und Anleger in der US-Vorbörse jedoch nicht daran, weiter zuzugreifen. Die Aktie verteuerte sich nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung um bis zu 7 Prozent auf über 1.060 US-Dollar. Davon ließ sich auch die Aktie von Siemens Energy anstecken, die nach einer schwachen ersten Tageshälfte den Turbo zündete und am Mittag rund 3 Prozent im Plus lag. Hier ist ein neues Allzeithoch zum Greifen nahe.

Die Hersteller von Windkraftanlagen reagierten angesichts der anhaltenden Margenschwäche ihres Mitbewerbers verhalten. Vestas büßte zur Wochenmitte rund 0,4 Prozent ein, Nordex notierte nach den Vernova-Zahlen gegenüber dem Vortag nahezu unverändert.

Fazit: Berechtigte Freude, aber der Trend läuft langsam zu heiß

GE Vernova ist einer der ganz großen KI-Gewinner. Mit seinen Kraftwerksanlagen, insbesondere Gasturbinen, sowie seinem Netztechnik- und Übertragungsgeschäft profitiert das Unternehmen von der explodierenden Energienachfrage, wie das starke Quartalsergebnis sowie die hohen Auftragseingänge am Mittwoch bewiesen haben.

Anlegerinnen und Anleger tun allerdings gut daran, bei aller nachvollziehbarer Euphorie nicht völlig den Verstand zu verlieren. Nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen 12 Monaten ist die Aktie für 2026 bereits mit rund dem 70-Fachen der erwarteten Unternehmensgewinne bewertet. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) ist mit 1,72 nicht mehr günstig. Das gilt selbst nach der deutlich angehobenen Cashflow-Prognose für das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 38 (am oberen Ende der Prognosespanne) – ein Wert rund 2,5 Mal so hoch wie der Branchendurchschnitt.

Angesichts des sowohl technisch (RSI auf Monatsbasis bei 88,8 Punkten) als auch fundamental weit fortgeschrittenen Trends sollte hier nicht mehr investiert werden. Umfangreichere Gewinnmitnahmen dürften trotz der starken Geschäftsentwicklung nur noch eine Frage der Zeit sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion