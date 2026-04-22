JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Erlöse seien auf Konzernebene erfreulich gewesen und hätten den Konsensprognosen sowie seinen eigenen Erwartungen entsprochen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies sei vor allem auf die abgesetzten Mengen und den Produktmix zurückzuführen. Der Analyst hob zudem die sich verbessernde Dynamik in den USA und die übertroffenen Prognosen in China hervor./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 67,52EUR auf Tradegate (22. April 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00 € , was eine Steigerung von +23,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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