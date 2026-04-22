TUI senkt operative Gewinnprognose wegen Iran-Krieg - 2. Quartal aber besser
- Konflikt am Persischen Golf dämpft Tui Aussichten
- Management senkt bereinigtes Ebit auf 1,1 bis 1,4 Mrd
- Iran Krieg verursacht rund 40 Millionen Euro Belastung
HANNOVER (dpa-AFX) - Die anhaltenden Auseinandersetzungen am Persischen Golf überschatten die weiteren Aussichten beim Reiseveranstalter Tui . Der Iran-Krieg führe zu einer erhöhten Zurückhaltung der Kunden, teilte der Touristikkonzern am Mittwoch in Hannover mit. Das Management rudert deshalb in seinen Prognosen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr zurück. Gerechnet wird zu konstanten Wechselkursen nun mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) in der Bandbreite von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern noch ein Plus von 7 bis 10 Prozent im Vergleich zu den 1,41 Milliarden aus dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose setzte TUI aus, "bis sich die Rahmenbedingungen stabilisieren".
Im ersten Geschäftshalbjahr konnte sich der Konzern den Angaben zufolge noch stark verbessern. Ersten Berechnungen zufolge wird für das zweite Quartal (Ende März) abseits von Währungseffekten ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Zinsen um 5 bis 25 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von minus 207 Millionen Euro erwartet. Der Zuwachs sei vor allem dem Umbau im zentralen Geschäftsbereich Märkte und Airline zu verdanken, der die eigenen Fluggesellschaften von TUI und den Vertrieb von Reisen umfasst. Die Belastungen durch den Iran-Krieg in dem Quartal bezifferte der Konzern auf rund 40 Millionen Euro - unter anderem, weil Touristen aus der Region zurückgeholt werden mussten./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 7,06 auf Tradegate (22. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,28 %/+27,15 % bedeutet.
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Zuvor abgesagte Reisen 15.05.2026 (Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Mein Schiff 4) finden doch wie geplant statt.
Die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 haben die Straße von Hormus sicher passiert und nehmen Kurs auf Kapstadt. Beide Schiffe werden im weiteren Verlauf wieder in den regulären Fahrplan integriert.
Im Zuge der Verlegung werden Crewwechsel in Kapstadt und Malta durchgeführt, bevor die Schiffe für den regulären Betrieb vorbereitet werden.
Damit gilt:
Die zunächst abgesagten Reisen ab 15.05.2026 (Heraklion, Mein Schiff 5) und 17.05.2026 (Triest, Mein Schiff 4) finden nun doch wie geplant statt.
Die Buchungen werden ab Montag wieder im System reaktiviert und sind dann vollständig einsehbar.
Gut zu wissen:
- Die betroffenen Gäste wurden bereits informiert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Vertriebspartner.
- Bereits stornierte Buchungen werden automatisch reaktiviert, sodass die Reisen wie geplant stattfinden können.
Bin wieder raus, das ist mir zu heiß. Der orangene und die Fusselbärte wollen sich doch nicht einigen - und es sieht danach aus das die Schießereien auch wieder losgehen.
Dieses Investment hat in der Tat einen Unterhaltungswert, den es kaum bei einer anderen Aktie gibt: Vulkanausbrüche, Waldbrände, Stilllegung von Flugzeugtypen, Hauptaktionär auf der EU Sanktionsliste, Jahrhunderpandemie, zig Kapitalmaßnahmen, Rettung durch die Bundesregierung, politische Unruhen jeder Art – und TUI immer mittendrin statt nur dabei. Und jetzt im Forum ein Wochenendkrimi im Viertelstundentakt, ob die Durchgeknallten ne halbe Milliarde versenken oder ob TUIs Captain Sparrow die Gefahr auf sich nimmt (freut mich, dass niemand zu Schaden gekommen ist! Aber: Mut hat das TUI Management gehabt). Der FilmFilm im Depot! Bei einer Allianz Aktie im Depot war wahrscheinlich der größte Aufreger, dass in den letzten 25 Jahren tatsächlich ein einziges Mal die Dividende gesenkt werden musste. Muss man halt überlegen, ob man sich den Rosamunde Pilcher Film mit garantiertem Happy End oder Braveheart anschauen will.
Abseits vom Sarkasmus: Die Mein Schiff 4 wird jetzt nach Kapstadt schippern und soll dort am 28. April ankommen. Von Kapstadt ins Mittelmeer laut GPT rund 13 Tage + vllt 3 Tage feucht durchwischen. Also ab zweiter Mai Hälfte wieder einsetzbar, oder?
Bedeutet übrigens für mich, dass TUI jetzt Gewissheit hat, ab wann beide Schiffe wieder einsetzbar sind. Und damit sollte man (eher) in der Lage sein, die Jahres-Guidance neu einzugrenzen. Sprich: am 13. Mai wird’s spannend. Also ob es zB ein „jetzt nur noch unteres Ende der bisherigen Guidance“ oder ein „flat ggü Vorjahr“ oder vllt sogar ein „weniger als im Vorjahr“ wird. Und dementsprechend dürfte dann der Kurs reagieren, also bei einem „bleiben bei der Guidance, aber unteres Ende“ würde ich eine positive Reaktion erwarten. Können ja kurz vor den Zahlen hier eine repräsentative Umfrage starten.