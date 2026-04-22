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    TUI senkt operative Gewinnprognose wegen Iran-Krieg - 2. Quartal aber besser

    Für Sie zusammengefasst
    • Konflikt am Persischen Golf dämpft Tui Aussichten
    • Management senkt bereinigtes Ebit auf 1,1 bis 1,4 Mrd
    • Iran Krieg verursacht rund 40 Millionen Euro Belastung
    TUI senkt operative Gewinnprognose wegen Iran-Krieg - 2. Quartal aber besser
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die anhaltenden Auseinandersetzungen am Persischen Golf überschatten die weiteren Aussichten beim Reiseveranstalter Tui . Der Iran-Krieg führe zu einer erhöhten Zurückhaltung der Kunden, teilte der Touristikkonzern am Mittwoch in Hannover mit. Das Management rudert deshalb in seinen Prognosen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr zurück. Gerechnet wird zu konstanten Wechselkursen nun mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) in der Bandbreite von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern noch ein Plus von 7 bis 10 Prozent im Vergleich zu den 1,41 Milliarden aus dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose setzte TUI aus, "bis sich die Rahmenbedingungen stabilisieren".

    Im ersten Geschäftshalbjahr konnte sich der Konzern den Angaben zufolge noch stark verbessern. Ersten Berechnungen zufolge wird für das zweite Quartal (Ende März) abseits von Währungseffekten ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Zinsen um 5 bis 25 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von minus 207 Millionen Euro erwartet. Der Zuwachs sei vor allem dem Umbau im zentralen Geschäftsbereich Märkte und Airline zu verdanken, der die eigenen Fluggesellschaften von TUI und den Vertrieb von Reisen umfasst. Die Belastungen durch den Iran-Krieg in dem Quartal bezifferte der Konzern auf rund 40 Millionen Euro - unter anderem, weil Touristen aus der Region zurückgeholt werden mussten./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 7,06 auf Tradegate (22. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,28 %/+27,15 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen geopolitischer Spannungen (Hormus) und möglicher Kerosin‑Engpässe auf TUI sowie um Aussagen des Konzernchefs, dass kurzfristig kein Kerosinmangel zu erwarten sei. Debattiert werden gemeldete Positionsveränderungen großer Fonds (Capital Fund Management, Marshall Wace), hohe Short‑Quoten, ob Shorts Kursdruck/„Manipulation“ verursachen, Bewertung, Einstiegskurse (Cash bei 6,50 €) und die Underperformance gegenüber DAX/MDAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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