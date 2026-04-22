RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe die Erwartungen dank der hohen Naschfrage nach Rechenzentren übertroffen und zudem die Wachstumsziele für das Jahr angehoben, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zum Anlagevotum verwies er auf die im Branchenvergleich hohe Bewertung./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.



