Eutelsat Communications - Aktie zieht deutlich an - 22.04.2026

Mit einer Performance von +6,68 % konnte die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +0,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,8740€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Eutelsat Communications einen Gewinn von +19,75 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +18,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +68,86 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,81 % 1 Monat +40,54 % 3 Monate +19,75 % 1 Jahr -28,93 %

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 22.04.2026, 09:57 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.