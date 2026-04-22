Börsenstart Europa - 22.04. - SMI stark +1,08 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:15) bei 31.363,65 PKT und steigt um +0,64 %. Top-Werte: Wacker Chemie +4,05 %, Lanxess +3,79 %, Salzgitter +3,44 % Flop-Werte: TUI -2,84 %, Nemetschek -2,45 %, Deutsche Lufthansa -2,21 %

Der DAX bewegt sich bei 24.307,85 PKT und steigt um +0,98 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,64 %, Siemens +2,45 %, Bayer +2,27 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,20 %, MTU Aero Engines -2,44 %, adidas -2,10 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.689,52 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,58 %, Elmos Semiconductor +2,94 %, Jenoptik +1,78 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,20 %, Nemetschek -2,45 %, HENSOLDT -2,03 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:23) bei 5.944,08 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,47 %, DANONE +2,74 %, Siemens Energy +2,64 %

Flop-Werte: SAFRAN -3,99 %, Deutsche Telekom -3,20 %, adidas -2,10 %

Der ATX steht aktuell (09:59:35) bei 5.870,30 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,19 %, voestalpine +3,40 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,17 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,26 %, Erste Group Bank -1,02 %, DO & CO -0,73 %

Der SMI steht bei 13.165,18 PKT und gewinnt bisher +1,08 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,91 %, Logitech International +1,25 %, ABB +0,97 %

Flop-Werte: UBS Group -1,54 %, Sika -1,16 %, Alcon -0,93 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:58:21) bei 8.231,03 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,47 %, LEGRAND +3,06 %, DANONE +2,74 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -11,77 %, Eurofins Scientific -9,33 %, SAFRAN -3,99 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.147,21 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +3,92 %, SSAB Registered (A) +3,77 %, Alfa Laval +2,31 %

Flop-Werte: Getinge (B) -0,29 %, SKF (B) -0,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,14 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.640,00 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,71 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,06 %

Flop-Werte: Jumbo -1,11 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,96 %, Coca-Cola HBC -0,87 %