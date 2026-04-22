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    NanoRepro AG: Beteiligungen treiben Wachstum 2025 – Strategische Fokussierung für Profitabilität

    NanoRepro schärft das Profil: stabile Schnelltest-Umsätze, stark wachsende Beteiligungen und eine gestraffte Kostenbasis sollen den Weg für profitables Wachstum ebnen.

    NanoRepro AG: Beteiligungen treiben Wachstum 2025 – Strategische Fokussierung für Profitabilität
    Foto: adobe.stock.com
    • NanoRepro-Holding-Umsatz 2025 vorläufig rund 4,33 Mio. EUR (leicht unter 4,47 Mio. EUR 2024); Schnelltest-Umsätze nahezu stabil gegenüber 2024.
    • Paedi Protect AG (50,05 % Anteil, vollkonsolidiert) erzielte 2025 vorläufig einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR (leicht über Vorjahr).
    • Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee) wuchs 2025 um +36,8 % auf 2,59 Mio. EUR; NanoRepro erhöhte den direkten Anteil auf ca. 22,69 % (wirtschaftlich inkl. Paedi Protect ca. 33,22 %, Stimmrechtsanteil gesamt ca. 43,72 %).
    • Strategische Fokussierung und Kostenoptimierung: „ZuhauseTEST“ weitgehend in die Handelsplattform Mivolis/dm überführt, wodurch Marketingaufwand entfällt und die Kostenbasis entlastet wurde.
    • Markenentwicklung PHLAS: Alphabiol wird ab Q2/2026 in PHLAS integriert; PHLAS startete im Feb. 2026 die aktive Vermarktung und verzeichnet erste Umsätze/Marktresonanz.
    • Ausblick: Bessere Kostenstruktur und steigende Beteiligungsumsätze schaffen Basis für weiteres profitables Wachstum; finale Jahreskennzahlen noch ausstehend; Strategy-Review mit Milestones bis Ende Juni 2026.

    Der Kurs von NanoRepro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,5850EUR das entspricht einem Plus von +4,11 % seit der Veröffentlichung.


    NanoRepro

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    ISIN:DE0006577109WKN:657710
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