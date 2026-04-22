Mineralbrunnen Überkingen-Teinach: 5 Jahre Wachstum, Umsatzsteigerung 2025
Trotz rückläufiger Ertragskennzahlen blickt das Unternehmen auf ein wachstumsstarkes Jahr 2025 zurück und setzt mit Investitionen und Premiummarken den Kurs für 2026 fort.
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- Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2025 den Bruttoumsatz um 3,8 % auf 193,3 Mio. EUR steigern.
- Die Marke Teinacher verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7,9 %, die Heilwassermarke Hirschquelle wuchs um 18,7 %.
- Das EBITDA lag bei 20,0 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, und der Jahresüberschuss betrug 6,5 Mio. EUR, deutlich weniger als im Vorjahr.
- Im Jahr 2025 wurden Investitionen in Höhe von 18,4 Mio. EUR getätigt, hauptsächlich für die Modernisierung der Abfülltechnik und Markenprodukte.
- Für 2026 wird ein leichter Umsatzzuwachs sowie ein moderates EBITDA über dem Vorjahresniveau prognostiziert.
- Die Hauptmarken des Unternehmens sind Teinacher, Krumbach und Vaihinger, mit einem Fokus auf Marken- und Produktentwicklung im gehobenen Preissegment.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach ist am 22.04.2026.
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