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    Mineralbrunnen Überkingen-Teinach: 5 Jahre Wachstum, Umsatzsteigerung 2025

    Trotz rückläufiger Ertragskennzahlen blickt das Unternehmen auf ein wachstumsstarkes Jahr 2025 zurück und setzt mit Investitionen und Premiummarken den Kurs für 2026 fort.

    Mineralbrunnen Überkingen-Teinach: 5 Jahre Wachstum, Umsatzsteigerung 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2025 den Bruttoumsatz um 3,8 % auf 193,3 Mio. EUR steigern.
    • Die Marke Teinacher verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7,9 %, die Heilwassermarke Hirschquelle wuchs um 18,7 %.
    • Das EBITDA lag bei 20,0 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, und der Jahresüberschuss betrug 6,5 Mio. EUR, deutlich weniger als im Vorjahr.
    • Im Jahr 2025 wurden Investitionen in Höhe von 18,4 Mio. EUR getätigt, hauptsächlich für die Modernisierung der Abfülltechnik und Markenprodukte.
    • Für 2026 wird ein leichter Umsatzzuwachs sowie ein moderates EBITDA über dem Vorjahresniveau prognostiziert.
    • Die Hauptmarken des Unternehmens sind Teinacher, Krumbach und Vaihinger, mit einem Fokus auf Marken- und Produktentwicklung im gehobenen Preissegment.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach ist am 22.04.2026.






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