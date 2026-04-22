Dax moderat im Plus - Siemens stützt

Der MDax mit den mittelgroßen Werten notierte mit plus 0,06 Prozent auf 31.368 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent hoch.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24.318 Punkte zu und blieb damit über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne der schwer gewichteten Siemens-Aktien stützten zur Wochenmitte etwas.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Von der Verlängerung der Waffenruhe zeige sich der Dax unbeeindruckt.

Siemens profitierten mit plus 1,9 Prozent von Zahlen des Schweizer Technologiekonzerns ABB , der im ersten Quartal den Umsatz deutlich steigern und beim Auftragseingang spürbar zulegen konnte. Zu den größten Gewinnern im Dax zählten am Mittwoch zudem Siemens Energy und Infineon mit Aufschlägen von jeweils mehr als 2 Prozent.

Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler. Vorbörslich noch höher, überwog zuletzt jedoch die Skepsis: Die gaben die T-Aktien um 2,4 Prozent nach.

Im MDax gerieten Tui nach gesenkter Prognose unter Druck. Die Papiere des Reisekonzerns verloren als schwächster Index-Wert 2 Prozent. Redcare Pharmacy setzen ihre Erholung fort.

Die Titel des Laserspezialisten LPKF , Ende des vergangenen Jahres noch aus dem Nebenwerteindex SDax abgestiegen, schnellten erneut hoch. Das Plus belief sich zuletzt auf mehr als 13 Prozent. Binnen eines Monats haben sie sich damit in etwa verdreifacht./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 81,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,75 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 134,62 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+19,76 % bedeutet.



