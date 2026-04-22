Onco-Innovations: Neue Analysemethoden für Monomer Intermediate 1 fertiggestellt
Onco‑Innovations meldet einen wichtigen Fortschritt: Neue Analyse- und Prozessmethoden für das Schlüsselmonomer „Intermediate 1“ stärken die Basis des ONC010‑Programms.
Foto: adobe.stock.com
- Onco‑Innovations und Dalton Pharma Services haben die Entwicklung von Analysemethoden für das Monomer „Intermediate 1“ der proprietären Polymerplattform abgeschlossen, das im nanopartikelbasierten Wirkstoffabgabesystem des ONC010‑Programms verwendet wird.
- Es wurde eine robuste RP‑HPLC‑Methode zur Reinheitsbestimmung und Erkennung von Verunreinigungen entwickelt, die hohe Empfindlichkeit, ausgezeichnete Linearität und konsistentes chromatographisches Verhalten zeigte (Daten vor Validierung).
- Die Methode ist als zweckmäßige Routine‑Analytik für die laufende Entwicklung und künftige GMP‑Herstellung vorgesehen und bildet die Grundlage formaler Prüfverfahren im Rahmen des CMC‑Programms.
- Die Prozessentwicklung führte zur erfolgreichen Isolierung von Scale‑up‑Chargen (~20 g und 181 g), wobei jede Charge per HPLC ≥98 % Reinheit erreichte, was Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit unterstützt.
- Zusätzliche Prozessverbesserungen wurden umgesetzt (optimierte Synthesebedingungen, verbesserte Reinigungsverfahren); die Festlegung endgültiger Qualitätsspezifikationen für Polymer und Zwischenprodukte wird im CMC‑Programm fortgeführt.
- Onco‑Innovations wertet den Meilenstein als wichtigen Schritt hin zu IND‑Vorbereitungen und klinischer Entwicklung; die Mitteilung ist jedoch eine Marketingmitteilung mit Hinweis auf Interessenkonflikte und Investorenrisiken.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7245EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im
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