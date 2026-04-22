Erfolgreiches Börsengang an der Düsseldorfer Börse stärkt Wachstum & Kapital
Mit dem Schritt in das Qualitätssegment der Börse Düsseldorf schärft die EPH Group AG ihr Kapitalmarktprofil und setzt ein klares Signal für weiteres Wachstum.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- EPH Group AG wurde in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf aufgenommen, was Handelbarkeit und Sichtbarkeit bei institutionellen wie privaten Investoren deutlich verbessert.
- Das Listing ergänzt den Börsengang im Freiverkehr der Börse Stuttgart im November 2025 und ist Teil der konsequenten Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategie.
- Die Gesellschaft kündigte eine Barkapitalerhöhung von bis zu rund 10,3 Mio. Euro an; Bezugsrechte für Bestandsaktionäre laufen bis 20.05.2026, die öffentliche Zeichnungsfrist vom 21.05. bis 26.06.2026; der EU-Wachstums‑Wertpapierprospekt ist online (FMA-Billigung 15.04.2026, BaFin‑Notifizierung).
- Zweck der Kapitalerhöhung: Erhöhung des Streubesitzes (Free Float), nachhaltige Verbesserung der Handelsliquidität und Stärkung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum.
- Geschäftsmodell: Entwickler hochwertiger Hotel‑ und Resortimmobilien im DACH‑Raum mit aktuell neun Projekten; Einsatz des „Land‑for‑Equity“-Modells, bei dem Grundstückseigentümer ganz oder teilweise Aktien als Kaufpreis erhalten.
- Kombiniert sollen Listing und Kapitalmaßnahmen die Wahrnehmung am Kapitalmarkt erhöhen, den Zugang zu neuen Investorengruppen erleichtern und so zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts beitragen.
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