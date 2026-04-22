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    Erfolgreiches Börsengang an der Düsseldorfer Börse stärkt Wachstum & Kapital

    Mit dem Schritt in das Qualitätssegment der Börse Düsseldorf schärft die EPH Group AG ihr Kapitalmarktprofil und setzt ein klares Signal für weiteres Wachstum.

    Erfolgreiches Börsengang an der Düsseldorfer Börse stärkt Wachstum & Kapital
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • EPH Group AG wurde in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf aufgenommen, was Handelbarkeit und Sichtbarkeit bei institutionellen wie privaten Investoren deutlich verbessert.
    • Das Listing ergänzt den Börsengang im Freiverkehr der Börse Stuttgart im November 2025 und ist Teil der konsequenten Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategie.
    • Die Gesellschaft kündigte eine Barkapitalerhöhung von bis zu rund 10,3 Mio. Euro an; Bezugsrechte für Bestandsaktionäre laufen bis 20.05.2026, die öffentliche Zeichnungsfrist vom 21.05. bis 26.06.2026; der EU-Wachstums‑Wertpapierprospekt ist online (FMA-Billigung 15.04.2026, BaFin‑Notifizierung).
    • Zweck der Kapitalerhöhung: Erhöhung des Streubesitzes (Free Float), nachhaltige Verbesserung der Handelsliquidität und Stärkung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum.
    • Geschäftsmodell: Entwickler hochwertiger Hotel‑ und Resortimmobilien im DACH‑Raum mit aktuell neun Projekten; Einsatz des „Land‑for‑Equity“-Modells, bei dem Grundstückseigentümer ganz oder teilweise Aktien als Kaufpreis erhalten.
    • Kombiniert sollen Listing und Kapitalmaßnahmen die Wahrnehmung am Kapitalmarkt erhöhen, den Zugang zu neuen Investorengruppen erleichtern und so zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts beitragen.


    EPH Group Unternehmensanleihe 10,00 % bis 02/32

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