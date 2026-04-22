SILTRONIC AG Aktie legt am 22.04.2026 stark zu

Die SILTRONIC AG Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,41 % auf 72,20€ zulegen. Das sind +3,05 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 72,20€, mit einem Plus von +4,41 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SILTRONIC AG einen Gewinn von +34,33 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +11,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +46,96 % erlebt.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,55 % 1 Monat +38,71 % 3 Monate +34,33 % 1 Jahr +114,94 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 22.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +4,53 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.