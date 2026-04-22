AKTIE IM FOKUS
Reckitt sehr schwach nach enttäuschenden Umsatzzahlen
- Reckitt-Aktie gibt nach, Kurs fällt um 5 Prozent
- Umsatz schwächer wegen milder Erkältungswelle in USA
- Kerngeschäft +1,3%, Sanktionen mindern 2 Prozentpunkte
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Reckitt hat am Mittwoch im kaum veränderten Londoner Gesamtmarkt kräftig nachgegeben. Im frühen Handel gab sie zuletzt um 5 Prozent auf 4.675 Pence nach. Der Konsumgüterkonzern im Bereich Hygiene und Gesundheit meldete für das erste Quartal aufgrund einer schwachen Erkältungs- und Grippesaison in den USA sowie Lieferengpässen im Nahen Osten einen geringeren Umsatz als erwartet.
Bernstein-Analyst Callum Elliott sprach von einem "unübersichtlichen Zahlenwerk". So habe das Wachstum im Kerngeschäft bei 1,3 Prozent gelegen und damit deutlich unter den mehr als 5 Prozent der vergangenen Quartale und sei auch hinter der Konsensprognose von plus 3 Prozent zurückgeblieben. Zugleich beinhalte es aber einen unerwarteten Rückgang von rund 2 Prozentpunkte wegen der geänderten Sanktionen gegen Russland. Unklar sei ihm, warum Reckitt das nicht anlässlich der Geschäftsjahresergebnisse im März bereits thematisiert habe.
Elliott verwies auch auf die bestätigte Prognose der Briten für das Gesamtjahr, aber da gebe es viel Diskussionen über mögliche Auswirkungen und Risiken des Iran-Krieges./ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie
Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 54,04 auf Tradegate (22. April 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um -10,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser Group bezifferte sich zuletzt auf 34,54 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 65,00GBP was eine Bandbreite von -3,13 %/+21,09 % bedeutet.
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https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2026/reckitt-moves-beyond-ai-pilots-to-daily-enterprise-use/
https://www.lse.co.uk/news/reckitt-confirms-gbp16-billion-special-dividend-after-sale-completion-6irc81g5ykmwn4w.html