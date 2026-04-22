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    AKTIE IM FOKUS

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    Reckitt sehr schwach nach enttäuschenden Umsatzzahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reckitt-Aktie gibt nach, Kurs fällt um 5 Prozent
    • Umsatz schwächer wegen milder Erkältungswelle in USA
    • Kerngeschäft +1,3%, Sanktionen mindern 2 Prozentpunkte
    AKTIE IM FOKUS - Reckitt sehr schwach nach enttäuschenden Umsatzzahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Reckitt hat am Mittwoch im kaum veränderten Londoner Gesamtmarkt kräftig nachgegeben. Im frühen Handel gab sie zuletzt um 5 Prozent auf 4.675 Pence nach. Der Konsumgüterkonzern im Bereich Hygiene und Gesundheit meldete für das erste Quartal aufgrund einer schwachen Erkältungs- und Grippesaison in den USA sowie Lieferengpässen im Nahen Osten einen geringeren Umsatz als erwartet.

    Bernstein-Analyst Callum Elliott sprach von einem "unübersichtlichen Zahlenwerk". So habe das Wachstum im Kerngeschäft bei 1,3 Prozent gelegen und damit deutlich unter den mehr als 5 Prozent der vergangenen Quartale und sei auch hinter der Konsensprognose von plus 3 Prozent zurückgeblieben. Zugleich beinhalte es aber einen unerwarteten Rückgang von rund 2 Prozentpunkte wegen der geänderten Sanktionen gegen Russland. Unklar sei ihm, warum Reckitt das nicht anlässlich der Geschäftsjahresergebnisse im März bereits thematisiert habe.

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    Elliott verwies auch auf die bestätigte Prognose der Briten für das Gesamtjahr, aber da gebe es viel Diskussionen über mögliche Auswirkungen und Risiken des Iran-Krieges./ck

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie

    Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 54,04 auf Tradegate (22. April 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um -10,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser Group bezifferte sich zuletzt auf 34,54 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 65,00GBP was eine Bandbreite von -3,13 %/+21,09 % bedeutet.




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