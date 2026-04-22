Caterpillar-Aktie: Dreijahresrally treibt Kurs an neues Hoch

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 682,8 US-Dollar (21.04.2026) und markiert zugleich das aktuelle 3-Jahres-Hoch. Damit notiert die Caterpillar-Aktie exakt am oberen Ende der betrachteten Handelsspanne. Im Vergleich zum 3-Jahres-Tief bei 194,5 US-Dollar hat sich der Kurs damit mehr als verdreifacht. Von einer Korrektur zurück zum unteren Rand der Spanne ist der Wert weit entfernt; vielmehr bewegt sich die Aktie in einer klaren Momentumphase, in der Rücksetzer bislang nur von kurzer Dauer waren.

Die Caterpillar-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Ausgehend von Kursen knapp unter 200 US-Dollar im Frühjahr 2023 – das 3-Jahres-Tief liegt bei 194,5 US-Dollar im Mai 2023 – etablierte sich zunächst ein solider Aufwärtstrend in den Bereich um 260 bis 270 US-Dollar zum Jahresende 2023. 2024 setzte sich die Bewegung mit einer breiten Aufwärtsphase bis in die Zone um 340 bis 360 US-Dollar fort. Ab Herbst 2025 beschleunigte sich der Trend deutlich: Nach dem Durchbruch über 400 US-Dollar folgte eine steile Rally, die den Wert schließlich bis in den Bereich über 600 US-Dollar trug und zuletzt in neue Höchstregionen führte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie bestätigt den etablierten Bullenmarkt

Aus dem Verlauf der letzten 200 Handelstage lässt sich eine deutlich ansteigende 200-Tage-Linie ableiten, die aktuell deutlich unter dem Marktpreis verläuft. Eine Näherung ergibt einen Wert der 200-Tage-Linie von rund 520 US-Dollar. Damit handelt die Aktie etwa 31 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser deutliche positive Abstand unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, signalisiert aber zugleich eine fortgeschrittene Trendphase, in der zwischenzeitliche Konsolidierungen jederzeit einkalkuliert werden müssen. Solange der Kurs klar oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert jedoch das bullische Szenario.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 600 bis 620 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, in der der Kurs im März und April 2026 mehrfach konsolidierte, bevor der Ausbruch in Richtung des aktuellen Hochs gelang. Darunter bietet der Bereich um 550 bis 560 US-Dollar Halt, wo im Januar und Februar 2026 frühere Hochpunkte in spätere Auffangzonen übergingen. Eine weitere markante Unterstützung liegt im Band um 500 bis 515 US-Dollar, das im November und Dezember 2025 mehrfach getestet wurde. Auf der Oberseite fungiert das frische Hoch bei 682,8 US-Dollar als zentraler Widerstand. Kurzfristige Rückläufe könnten zudem an den Zonen um 650 bis 675 US-Dollar orientiert werden, die nun als potenzielle Rücklauf- und Entscheidungsbereiche im laufenden Aufwärtstrend gelten.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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