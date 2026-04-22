🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAvis Budget Group AktievorwärtsNachrichten zu Avis Budget Group

    Wer jetzt falsch liegt...

    1397 Aufrufe 1397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Avis +390 % im April: Shorts verbrennen – Burry schießt gegen den Zockerwahn

    Die Avis-Aktie ist im April um 390 Prozent gestiegen, Leerverkäufer geraten massiv unter Druck. Michael Burry nennt die Rallye "dummes Glück" und warnt vor neuer Spekulationsgier.

    Für Sie zusammengefasst
    Wer jetzt falsch liegt... - Avis +390 % im April: Shorts verbrennen – Burry schießt gegen den Zockerwahn
    Foto: DALL*E

    Die Aktie des Autovermieters Avis Budget Group erlebt derzeit eine der spektakulärsten Rallyes des Jahres. Allein im April schoss das Papier um rund 390 Prozent nach oben. Am Dienstag griffen die Börsenaufsichtsmechanismen: Der Handel wurde kurz nach Eröffnung wegen extremer Volatilität unterbrochen.

    Hinter der Kurs-Explosion steckt vor allem ein massiver Short Squeeze. Dabei geraten Anleger unter Druck, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Steigt die Aktie stattdessen rasant, müssen sie ihre Positionen durch Käufe eindecken – was den Kurs zusätzlich nach oben treibt. Laut mehreren Marktdaten lag der Short-Anteil zuletzt extrem hoch und machte einen großen Teil des frei handelbaren Aktienbestands aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    121,45€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    137,99€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlichen Zündstoff liefert die ungewöhnliche Eigentümerstruktur. Die Investmentfirmen SRS Investment Management und Pentwater Capital halten laut Berichten zusammen direkte Beteiligungen sowie Derivatepositionen, die wirtschaftlich betrachtet mehr als den verfügbaren Streubesitz abdecken könnten. Das erschwert es Leerverkäufern, ausreichend Aktien zur Rückgabe zu beschaffen, und verschärft den Druck auf Shortseller weiter.

    Auch das Handelsvolumen zeigt die Ausnahme-Situation. An einzelnen Tagen wechselte bei Avis Budget Group mehr Geld den Besitzer als bei Schwergewichten wie Berkshire Hathaway, Walmart oder Bank of America. Die Aktie wurde damit zum Zentrum spekulativer Aktivitäten an der Wall Street.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Skeptisch äußerte sich unterdessen Michael Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt bekannt wurde. Er bezeichnete die Rallye als "dummes Glück" und zog Parallelen zu früheren Spekulationsphasen, in denen Fundamentaldaten kaum noch eine Rolle spielten.

    Auch Barclays warnt. Die Bank senkte ihr Votum auf "Underweight" und erhöhte das Kursziel auf 150 US-Dollar – bei einem Aktienkurs von über 700 US-Dollar. Für die Analysten ist die Rallye vor allem technisch getrieben.

    Damit erinnert die Rallye an frühere Meme-Aktien-Episoden wie GameStop: hohe Leerverkaufsquoten, aggressive Privatanleger und Kurssprünge, die sich zunehmend von klassischen Bewertungsmaßstäben lösen. Ob der Höhenflug anhält oder abrupt endet, dürfte vor allem davon abhängen, wie lange die Kaufdynamik stärker bleibt als der Verkaufsdruck. Am Mittwoch sind die Vorzeichen zunächst wieder grün.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wer jetzt falsch liegt... Avis +390 % im April: Shorts verbrennen – Burry schießt gegen den Zockerwahn Die Avis-Aktie ist im April um 390 Prozent gestiegen, Leerverkäufer geraten massiv unter Druck. Michael Burry nennt die Rallye "dummes Glück" und warnt vor neuer Spekulationsgier.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     