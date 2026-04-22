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    K+S EUR/USD: Q1 2026 EBITDA & Cashflow über Erwartungen, Prognose angehoben

    K+S startet 2026 mit einem starken Quartal: EBITDA und Free Cashflow übertreffen klar die Erwartungen – trotz steigender Kosten und geopolitischer Unsicherheiten.

    K+S EUR/USD: Q1 2026 EBITDA & Cashflow über Erwartungen, Prognose angehoben
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    • Das EBITDA der K+S Gruppe im ersten Quartal 2026 liegt bei rund 280 Mio. EUR und ist deutlich über der Markterwartung von 225 Mio. EUR
    • Der bereinigte Freie Cashflow im ersten Quartal 2026 beträgt etwa 87 Mio. EUR und übertrifft die Erwartung von 58 Mio. EUR
    • Für das Gesamtjahr 2026 wird die EBITDA-Prognose auf 630 bis 730 Mio. EUR angehoben (bisher 600 bis 700 Mio. EUR)
    • Die positive Geschäftsentwicklung wird durch höhere Preise im Landwirtschaftssegment, einen günstigen USD/EUR-Wechselkurs und Kostendisziplin beeinflusst
    • Die Prognose berücksichtigt steigende Material-, Energie- und Frachtkosten aufgrund des Konflikts im Mittleren Osten, was die Ergebnisse belasten könnte
    • Das Unternehmen erwartet, den bereinigten Freien Cashflow bei einem Investitionsvolumen von rund 600 Mio. EUR mindestens auszugleichen, trotz der positiven Preisentwicklung

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,17450USD und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,17535USD das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:EU0009652759WKN:965275





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