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    Trump, Iran: Kein Deal, kein Öl, kein Dünger - Weltwirtschaft in Geiselhaft!

    Und das ist das Entscheidende jetzt: es kein Krieg, kein Frieden, aber es gibt wegen der Sperrung der Strasse von Hormus zu wenig Öl, Dünger, Helium etc. Und jeder Tag, der vergeht, macht die Lage für die Weltwirtschaft

    Der Iran sagt das Treffen in Islamabad ab, Trump verlängert "unendlich" den Waffenstillstand - aber die Strasse von Hormus bleibt gesperrt! Und das ist das Entscheidende jetzt: es kein Krieg, kein Frieden, aber es gibt wegen der Sperrung der Strasse von Hormus zu wenig Öl, Dünger, Helium etc. Und jeder Tag, der vergeht, macht die Lage für die Weltwirtschaft schlimmer, während der Konflikt sich "unendlich" verlängert. US-Präsident Trump hat mit der "unendlichen" Verlängerung des Waffenstillstands faktisch auch mitgeteilt, dass die radikalen Revolutionsgarden unter Vahidi jetzt die Macht im Iran haben - das bringt die Taktik der Amerikaner ins Wanken. Also entschied sich die Trump-Regierung zu einem Mittelweg: man behält die Blockade der Strasse von Hormus bei, verlängert aber den Waffenstillstand, um sich nicht selbst zu stark unter Handlungsdruck zu setzen. Jetzt bleibt nur ein Weg, damit Gespräche doch noch stattfinden können: Trump muss die US-Blockade aufheben!

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    Das Video "Trump, Iran: Kein Deal, kein Öl, kein Dünger - Weltwirtschaft in Geiselhaft! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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