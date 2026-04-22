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    Versicherer

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    Schäden durch Wohnungseinbrüche gestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Versicherungsschaden 2025 insgesamt 380 Mio Euro
    • Versicherer meldeten 2025 insgesamt 100.000 Fälle
    • Durchschnittlicher Schaden pro Einbruch 3.850 Euro
    Versicherer - Schäden durch Wohnungseinbrüche gestiegen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Wohnungseinbrecher haben im vergangenen Jahr einen Versicherungsschaden von rund 380 Millionen Euro verursacht. Das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Demnach zählten die Versicherungsunternehmen in Deutschland im Jahr 2025 rund 100.000 Fälle.

    Das sind deutlich mehr als die rund 83.000 Wohnungseinbrüche, die in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) für das vergangene Jahr aufgeführt sind. Das liegt dem GDV zufolge daran, dass bei den Versicherern mehr Fälle gemeldet werden als bei der Polizei, etwa, wenn Sachschäden an der betroffenen Wohnung entstanden sind, aber nichts geklaut wurde.

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    Durchschnittlich rund 3.850 Euro Schaden pro Einbruch

    Die durchschnittliche Schadenssumme pro Einbruch lag dem GDV zufolge bei rund 3.850 Euro und damit um 200 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Gestohlen würden bei Einbrüchen vor allem Gegenstände, die sich gut weiterverkaufen ließen, etwa Schmuck oder elektronische Geräte wie Handys, Konsolen und Computerzubehör.

    Gegen Einbrüche könnten sich Verbraucherinnen und Verbraucher gleichwohl schützen. Der GDV empfiehlt etwa Fenster mit abschließbaren Griffen oder zusätzliche mechanische Verriegelungen an Türen und Fenstern. Mit Zeitschaltuhren könnten zudem Lichter so gesteuert werden, dass auch bei Abwesenheit der Eindruck entsteht, dass jemand zu Hause ist. Laut PKS für das Jahr 2024 scheitern knapp die Hälfte aller Einbruchversuche./maa/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 392,3 auf Tradegate (22. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 151,92 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+28,15 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Allianz: Diskussionen über die 400‑€‑Marke und ein neues Allzeithoch, ein Analysten‑Upgrade auf Buy mit Kursziel 450 €, sowie Debatten, ob das Zinsniveau (Reinvestitionsrenditen vs. Anleihekurse) die Profitabilität stärkt. Narrative zu Private Credit/Autonomes Fahren/AI werden infrage gestellt, Charttechnik gilt als positiv und geopolitische Einflüsse werden als kursrelevant genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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