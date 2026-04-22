Tote und Verletzte nach ukrainischem Angriff

SYSRAN (dpa-AFX) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind nach russischen Behördenangaben eine Frau und ein Kind in der Stadt Sysran an der Wolga getötet worden. Sie seien aus den Trümmern eines teilweise eingestürzten Wohnblocks gezogen worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram. Zwölf Menschen seien verletzt worden. Ihm zufolge beschädigten am Morgen ukrainische Drohnen zwei Mehrfamilienhäuser. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe, dort gibt es eine Ölraffinerie. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht 155 ukrainische Drohnen abgewehrt - auch über dem Gebiet Samara.