Afrikas Börsen explodieren: Warum der Boom jetzt erst beginnt!

Tatsächlich hat der SGI Pan Africa Index, der die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen umfasst, innerhalb von 12 Monaten mehr als 50 Prozent hinzugewonnen.

Viele Anleger verbinden mit Afrika nach wie vor Krisen, Armut und Krieg. Dieses eurozentrische Bild ist jedoch einseitig und verfälscht. Denn in Afrika lebt die jüngste Bevölkerung der Welt und eine digitale Revolution ist im Gange. Zudem haben viele Aktienkurse afrikanischer Aktiengesellschaften zuletzt enorm zugelegt. Diese Mischung erinnert an die frühen Boom-Phasen in Asien.

Getrieben wird dieser Lauf von Banken, Rohstoffwerten und Konsumtiteln. Zu den größten Positionen des Index zählen Attijariwafa Bank, Commercial International Bank Egypt, Naspers, Gold Fields, Endeavour Mining und Standard Bank.

Natürlich bleibt Afrika kein Selbstläufer. Politische Unruhen gehören weiterhin zu den Risiken. Doch gerade zwischen Unsicherheit und Aufbruch entstehen für viele Anleger oft die größten Chancen.

Wer von Afrikas Börsenboom profitieren möchte, muss nicht auf einzelne Länder oder Aktien setzen. Auch ETFs mit Afrika-Fokus rücken stärker in den Blick, etwa der Amundi Pan Africa ETF (Fondsvolumen: 102 Mio. Euro; TER: 0,85% p.a.) und der Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 ETF (Fondsvolumen: 76 Mio. Euro; TER: 0,65% p.a.). Noch ist der Kontinent für viele Anleger ein Geheimtipp. Genau das macht ihn derzeit so spannend.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



